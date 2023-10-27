https://ria.ru/20231027/byudzhet-1905615430.html

ЕК ввела в заблуждение страны Евросоюза по увеличению бюджета, заявил Орбан

ЕК ввела в заблуждение страны Евросоюза по увеличению бюджета, заявил Орбан - РИА Новости, 27.10.2023

ЕК ввела в заблуждение страны Евросоюза по увеличению бюджета, заявил Орбан

Еврокомиссия изначально ввела страны-члены ЕС в заблуждение, не назвав реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета, который, как выяснилось,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:16

2023-10-27T13:16

2023-10-27T13:18

виктор орбан

венгрия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

экономика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg

БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Еврокомиссия изначально ввела страны-члены ЕС в заблуждение, не назвав реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета, который, как выяснилось, составляет не 60, а 100 миллиардов евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. "Мы до поздней ночи уламывали друг друга. Это была главная тема. На самом деле, выяснилось, когда мы обратились к бюрократам (руководству ЕС - ред.), чтобы они назвали цифры, что речь идет не о 60 с чем-то, а о 100 (миллиардах евро - ред.)", - сказал Орбан. По его словам, согласно планам ЕК, деньги из увеличенного бюджета ЕС будут направлены на помощь Украине и на распределение нелегальных мигрантов по странам ЕС, а также на повышение зарплат европейским чиновникам, поскольку "бюрократ везде бюрократ". "Предложение Брюсселя по бюджету стоит считать непроработанным и непригодным для серьезных переговоров. Мы вернули это предложение, чтобы ЕК выдвинула более серьезное, но это была большая битва, особенно в вопросе Украины", - сказал Орбан. Ранее он заявил, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения "дать больше денег". Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка. Орбан допустил, что часть денег из бюджета ЕС, которые Брюссель должен выплатить Будапешту, уже передана Киеву.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор орбан, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, экономика, в мире