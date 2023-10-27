https://ria.ru/20231027/bogomolov-1905660984.html

Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов

Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов - РИА Новости, 27.10.2023

Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов

Режиссер Константин Богомолов провел экскурсию на ВДНХ в рамках просветительской программы "Экскурсии со Знанием", разработанной российским обществом "Знание"... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:23

2023-10-27T15:23

2023-10-27T15:23

россия

москва

константин богомолов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов провел экскурсию на ВДНХ в рамках просветительской программы "Экскурсии со Знанием", разработанной российским обществом "Знание" для международной выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня пройдет вводная экскурсия, которую проведет яркий представитель нашей российской культуры Константин Юрьевич Богомолов. Уникальность этой экскурсии в том, что, так как выставка еще не открылась, сегодняшние участники смогут пройти за кулисы выставки и увидеть, как это масштабное мероприятие готовится", - заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Богомолов провел свою экскурсионную группу до павильона "Слово" и там рассказал молодым людям о зарождении и развитии письменности. Первыми посетителями стали студенты московских вузов. "Коллеги из общества "Знание" заставили меня вспомнить мое филологическое прошлое - по первому образованию я филолог… Я на самом деле очень рад вспомнить это филологическое прошлое и поделиться теми знаниями, которые во мне были накоплены", - рассказал Богомолов журналистам. Также режиссер признался, что перед экскурсией испытывал волнение, и роль экскурсовода для него была новым опытом. В дальнейшем к программе присоединятся другие известные люди: каждый месяц будет проходить более 20 авторских экскурсий. Маршрут каждой из них уникален, связан со сферой деятельности ведущего и отражает его взгляд на достижения современной России, добавили организаторы. Также для выставки подготовили тематические семейные экскурсии и экскурсии с аудиогидом. Посетители смогут выбрать любую из 19 представленных на сайте проекта экскурсий по павильонам и объектам Выставки и пройти ее, используя подсказки. Аудиогид-экскурсии будут доступны не только на русском, но также на китайском и английском языках. Международная выставка-форум "Россия", организованная по указу президента РФ Владимира Путина в Москве на ВДНХ, стала самым масштабным образовательным, деловым и культурно-развлекательным проектом в истории современной России, напомнили организаторы. Она продемонстрирует важнейшие достижения страны в экономике, науке, культуре, спорте. Программа "Экскурсии со Знанием" будет проходить в течение всей выставки с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231026/moskva-1905365130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, константин богомолов, владимир путин, общество