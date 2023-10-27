https://ria.ru/20231027/bogomolov-1905660984.html
Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов
Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов - РИА Новости, 27.10.2023
Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов
Режиссер Константин Богомолов провел экскурсию на ВДНХ в рамках просветительской программы "Экскурсии со Знанием", разработанной российским обществом "Знание"... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:23
2023-10-27T15:23
2023-10-27T15:23
россия
москва
константин богомолов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов провел экскурсию на ВДНХ в рамках просветительской программы "Экскурсии со Знанием", разработанной российским обществом "Знание" для международной выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня пройдет вводная экскурсия, которую проведет яркий представитель нашей российской культуры Константин Юрьевич Богомолов. Уникальность этой экскурсии в том, что, так как выставка еще не открылась, сегодняшние участники смогут пройти за кулисы выставки и увидеть, как это масштабное мероприятие готовится", - заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Богомолов провел свою экскурсионную группу до павильона "Слово" и там рассказал молодым людям о зарождении и развитии письменности. Первыми посетителями стали студенты московских вузов. "Коллеги из общества "Знание" заставили меня вспомнить мое филологическое прошлое - по первому образованию я филолог… Я на самом деле очень рад вспомнить это филологическое прошлое и поделиться теми знаниями, которые во мне были накоплены", - рассказал Богомолов журналистам. Также режиссер признался, что перед экскурсией испытывал волнение, и роль экскурсовода для него была новым опытом. В дальнейшем к программе присоединятся другие известные люди: каждый месяц будет проходить более 20 авторских экскурсий. Маршрут каждой из них уникален, связан со сферой деятельности ведущего и отражает его взгляд на достижения современной России, добавили организаторы. Также для выставки подготовили тематические семейные экскурсии и экскурсии с аудиогидом. Посетители смогут выбрать любую из 19 представленных на сайте проекта экскурсий по павильонам и объектам Выставки и пройти ее, используя подсказки. Аудиогид-экскурсии будут доступны не только на русском, но также на китайском и английском языках. Международная выставка-форум "Россия", организованная по указу президента РФ Владимира Путина в Москве на ВДНХ, стала самым масштабным образовательным, деловым и культурно-развлекательным проектом в истории современной России, напомнили организаторы. Она продемонстрирует важнейшие достижения страны в экономике, науке, культуре, спорте. Программа "Экскурсии со Знанием" будет проходить в течение всей выставки с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231026/moskva-1905365130.html
https://ria.ru/20231027/sobyanin-1905549601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, константин богомолов, владимир путин, общество
Россия, Москва, Константин Богомолов, Владимир Путин, Общество
Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов
Богомолов провел экскурсию на ВДНХ по программе "Экскурсии со Знанием"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов провел экскурсию на ВДНХ в рамках просветительской программы "Экскурсии со Знанием", разработанной российским обществом "Знание" для международной выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня пройдет вводная экскурсия, которую проведет яркий представитель нашей российской культуры Константин Юрьевич Богомолов. Уникальность этой экскурсии в том, что, так как выставка еще не открылась, сегодняшние участники смогут пройти за кулисы выставки и увидеть, как это масштабное мероприятие готовится", - заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
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Богомолов провел свою экскурсионную группу до павильона "Слово" и там рассказал молодым людям о зарождении и развитии письменности. Первыми посетителями стали студенты московских вузов.
«
"Коллеги из общества "Знание" заставили меня вспомнить мое филологическое прошлое - по первому образованию я филолог… Я на самом деле очень рад вспомнить это филологическое прошлое и поделиться теми знаниями, которые во мне были накоплены", - рассказал Богомолов журналистам. Также режиссер признался, что перед экскурсией испытывал волнение, и роль экскурсовода для него была новым опытом.
В дальнейшем к программе присоединятся другие известные люди: каждый месяц будет проходить более 20 авторских экскурсий. Маршрут каждой из них уникален, связан со сферой деятельности ведущего и отражает его взгляд на достижения современной России
, добавили организаторы.
Также для выставки подготовили тематические семейные экскурсии и экскурсии с аудиогидом. Посетители смогут выбрать любую из 19 представленных на сайте проекта экскурсий по павильонам и объектам Выставки и пройти ее, используя подсказки. Аудиогид-экскурсии будут доступны не только на русском, но также на китайском и английском языках.
Международная выставка-форум "Россия", организованная по указу президента РФ Владимира Путина
в Москве
на ВДНХ, стала самым масштабным образовательным, деловым и культурно-развлекательным проектом в истории современной России, напомнили организаторы. Она продемонстрирует важнейшие достижения страны в экономике, науке, культуре, спорте. Программа "Экскурсии со Знанием" будет проходить в течение всей выставки с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
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