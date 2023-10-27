https://ria.ru/20231027/bochkarev-1905573961.html
Бочкарев: в районе Ходынского поля построят бизнес-центр
Бочкарев: в районе Ходынского поля построят бизнес-центр - РИА Новости, 27.10.2023
Бочкарев: в районе Ходынского поля построят бизнес-центр
В районе Ходынского поля построят бизнес-центр площадью более 11 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:55
2023-10-27T10:55
2023-10-27T10:55
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 27 окт - РИА Недвижимость. В районе Ходынского поля построят бизнес-центр площадью более 11 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. Бизнес-центр разместится по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38А. "Пятиэтажный комплекс рассчитан на размещение 1400 рабочих мест. В инфраструктуру объекта входит: просторное лобби, конференц-зал в формате амфитеатра на 123 квадратных метра, переговорные комнаты, опен-спейс, ресторан, фудкорт, терраса, подземный паркинг на 22 машино-места", - приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. Как указывается в сообщении, здание будет иметь форму усеченного треугольника. Снаружи его объем будет оформлен металлическими ламелями, внутреннее пространство будет выстроено вокруг атриума, где центральным элементом станет лестница-скульптура. Входную группу увенчает навес из сатинированного алюминия. Основной материал наружной отделки – бесцветное стекло в обрамлении витражной системы из серого брашированного алюминия. Отделка конструктивных элементов, выступающих из плоскости фасада, будет выполнена с применением архитектурного бетона светло-серого цвета, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231026/metro-1905315241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 27 окт - РИА Недвижимость. В районе Ходынского поля построят бизнес-центр площадью более 11 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
Бизнес-центр разместится по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38А.
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"Пятиэтажный комплекс рассчитан на размещение 1400 рабочих мест. В инфраструктуру объекта входит: просторное лобби, конференц-зал в формате амфитеатра на 123 квадратных метра, переговорные комнаты, опен-спейс, ресторан, фудкорт, терраса, подземный паркинг на 22 машино-места", - приводит слова Бочкарева
пресс-служба столичного стройкомплекса.
Как указывается в сообщении, здание будет иметь форму усеченного треугольника. Снаружи его объем будет оформлен металлическими ламелями, внутреннее пространство будет выстроено вокруг атриума, где центральным элементом станет лестница-скульптура.
Входную группу увенчает навес из сатинированного алюминия. Основной материал наружной отделки – бесцветное стекло в обрамлении витражной системы из серого брашированного алюминия. Отделка конструктивных элементов, выступающих из плоскости фасада, будет выполнена с применением архитектурного бетона светло-серого цвета, добавляется в сообщении.