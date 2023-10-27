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Дима Билан поделился горем в семье - РИА Новости, 27.10.2023
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Шоубиз
 
13:33 27.10.2023 (обновлено: 13:34 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/bilan-1905615953.html
Дима Билан поделился горем в семье
Дима Билан поделился горем в семье - РИА Новости, 27.10.2023
Дима Билан поделился горем в семье
Дима Билан рассказал о смерти своего домашнего любимца черного кота Соломона в Телеграм-канале "Билан - live". РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:33
2023-10-27T13:34
шоубиз
дима билан (виктор белан)
домашние животные
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благотворительность
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Дима Билан рассказал о смерти своего домашнего любимца черного кота Соломона в Телеграм-канале "Билан - live".Певец признался, что трагедия произошла почти месяц назад, но он до сих пор переживает утрату питомца, так как считал его членом семьи.&quot;29 сентября проводили Соломона в новую жизнь! Я благодарен ему за эти уютные вечера, воспитанный, чуткий характер, ну и, конечно, за музыкальное мурчание! Лучший кот!&quot; — подписал свой пост музыкант.Он поблагодарил поклонников, которые следили за жизнью животного и интересовались его здоровьем в Сети. Билан напомнил, что подобрал Соломона на улице в тяжелом состоянии несколько лет назад и долго его выхаживал.&quot;Три года его тяжелых болезней и ежедневных процедур! Но он боролся до самого конца! Уже летом было известно, что он перешел на терминальную стадию одного из своих заболеваний ( почечная недостаточность), но, благодаря рекомендациям врачей, Солома выиграл еще несколько месяцев жизни!&quot; — пояснил хозяин питомца.Артист рассказал, что очень любил кота, и чувствовал, что это взаимно. С появлением найденыша его жизнь во многом изменилась. "Соломон и его история подтолкнули меня еще ближе к теме благотворительности в мире животных, и благодаря ему были пристроены десятки котов и кошек, — признался певец. — Он участвовал в программе "забери друга из приюта" и вообще подал пример многим — приютить питомца!" Артист попросил друзей и поклонников не дарить ему пока новых домашних животных, так как хочет пережить утрату и быть готовым самостоятельно завести зверушку. "Всему свое время", — подытожил Билан.
https://ria.ru/20231011/bilan-1902053404.html
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дима билан (виктор белан), домашние животные, бездомные животные, благотворительность, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), домашние животные, бездомные животные, Благотворительность, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Дима Билан поделился горем в семье

Дима Билан рассказал о смерти своего любимого питомца кота Соломона

© bilanofficialДима Билан
Дима Билан
© bilanofficial
Дима Билан
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Дима Билан рассказал о смерти своего домашнего любимца черного кота Соломона в Телеграм-канале "Билан - live".
Певец признался, что трагедия произошла почти месяц назад, но он до сих пор переживает утрату питомца, так как считал его членом семьи.
«

"29 сентября проводили Соломона в новую жизнь! Я благодарен ему за эти уютные вечера, воспитанный, чуткий характер, ну и, конечно, за музыкальное мурчание! Лучший кот!" — подписал свой пост музыкант.

Он поблагодарил поклонников, которые следили за жизнью животного и интересовались его здоровьем в Сети. Билан напомнил, что подобрал Соломона на улице в тяжелом состоянии несколько лет назад и долго его выхаживал.
«

"Три года его тяжелых болезней и ежедневных процедур! Но он боролся до самого конца! Уже летом было известно, что он перешел на терминальную стадию одного из своих заболеваний ( почечная недостаточность), но, благодаря рекомендациям врачей, Солома выиграл еще несколько месяцев жизни!" — пояснил хозяин питомца.

Артист рассказал, что очень любил кота, и чувствовал, что это взаимно. С появлением найденыша его жизнь во многом изменилась.
«
"Соломон и его история подтолкнули меня еще ближе к теме благотворительности в мире животных, и благодаря ему были пристроены десятки котов и кошек, — признался певец. — Он участвовал в программе "забери друга из приюта" и вообще подал пример многим — приютить питомца!"
Артист попросил друзей и поклонников не дарить ему пока новых домашних животных, так как хочет пережить утрату и быть готовым самостоятельно завести зверушку. "Всему свое время", — подытожил Билан.
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ШоубизДима Билан (Виктор Белан)домашние животныебездомные животныеБлаготворительностьШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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