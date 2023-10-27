https://ria.ru/20231027/bilan-1905615953.html

Дима Билан поделился горем в семье

Дима Билан поделился горем в семье - РИА Новости, 27.10.2023

Дима Билан поделился горем в семье

Дима Билан рассказал о смерти своего домашнего любимца черного кота Соломона в Телеграм-канале "Билан - live". РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:33

2023-10-27T13:33

2023-10-27T13:34

шоубиз

дима билан (виктор белан)

домашние животные

бездомные животные

благотворительность

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732907735_504:0:4145:2048_1920x0_80_0_0_fadcef432099a53dd8a599468358c918.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Дима Билан рассказал о смерти своего домашнего любимца черного кота Соломона в Телеграм-канале "Билан - live".Певец признался, что трагедия произошла почти месяц назад, но он до сих пор переживает утрату питомца, так как считал его членом семьи."29 сентября проводили Соломона в новую жизнь! Я благодарен ему за эти уютные вечера, воспитанный, чуткий характер, ну и, конечно, за музыкальное мурчание! Лучший кот!" — подписал свой пост музыкант.Он поблагодарил поклонников, которые следили за жизнью животного и интересовались его здоровьем в Сети. Билан напомнил, что подобрал Соломона на улице в тяжелом состоянии несколько лет назад и долго его выхаживал."Три года его тяжелых болезней и ежедневных процедур! Но он боролся до самого конца! Уже летом было известно, что он перешел на терминальную стадию одного из своих заболеваний ( почечная недостаточность), но, благодаря рекомендациям врачей, Солома выиграл еще несколько месяцев жизни!" — пояснил хозяин питомца.Артист рассказал, что очень любил кота, и чувствовал, что это взаимно. С появлением найденыша его жизнь во многом изменилась. "Соломон и его история подтолкнули меня еще ближе к теме благотворительности в мире животных, и благодаря ему были пристроены десятки котов и кошек, — признался певец. — Он участвовал в программе "забери друга из приюта" и вообще подал пример многим — приютить питомца!" Артист попросил друзей и поклонников не дарить ему пока новых домашних животных, так как хочет пережить утрату и быть готовым самостоятельно завести зверушку. "Всему свое время", — подытожил Билан.

https://ria.ru/20231011/bilan-1902053404.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дима билан (виктор белан), домашние животные, бездомные животные, благотворительность, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса