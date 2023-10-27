Дима Билан поделился горем в семье
Дима Билан рассказал о смерти своего любимого питомца кота Соломона
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Дима Билан рассказал о смерти своего домашнего любимца черного кота Соломона в Телеграм-канале "Билан - live".
Певец признался, что трагедия произошла почти месяц назад, но он до сих пор переживает утрату питомца, так как считал его членом семьи.
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"29 сентября проводили Соломона в новую жизнь! Я благодарен ему за эти уютные вечера, воспитанный, чуткий характер, ну и, конечно, за музыкальное мурчание! Лучший кот!" — подписал свой пост музыкант.
Он поблагодарил поклонников, которые следили за жизнью животного и интересовались его здоровьем в Сети. Билан напомнил, что подобрал Соломона на улице в тяжелом состоянии несколько лет назад и долго его выхаживал.
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"Три года его тяжелых болезней и ежедневных процедур! Но он боролся до самого конца! Уже летом было известно, что он перешел на терминальную стадию одного из своих заболеваний ( почечная недостаточность), но, благодаря рекомендациям врачей, Солома выиграл еще несколько месяцев жизни!" — пояснил хозяин питомца.
Артист рассказал, что очень любил кота, и чувствовал, что это взаимно. С появлением найденыша его жизнь во многом изменилась.
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"Соломон и его история подтолкнули меня еще ближе к теме благотворительности в мире животных, и благодаря ему были пристроены десятки котов и кошек, — признался певец. — Он участвовал в программе "забери друга из приюта" и вообще подал пример многим — приютить питомца!"
Артист попросил друзей и поклонников не дарить ему пока новых домашних животных, так как хочет пережить утрату и быть готовым самостоятельно завести зверушку. "Всему свое время", — подытожил Билан.