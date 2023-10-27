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ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки - РИА Новости, 27.10.2023
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11:02 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/belgorod-1905575717.html
ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки - РИА Новости, 27.10.2023
ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 13 минометных и два танковых снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:02
2023-10-27T11:02
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 13 минометных и два танковых снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В пятницу в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 26 октября. Пострадавших нет, но в результате обстрелов различные повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль. "В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших и разрушений нет…В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одному минометному снаряду, по селу Новая Таволжанка – два танковых снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском горокруге по селу Козинка выпущено 3 минометных снаряда. Село Пороз было два раза обстреляно из миномета, повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, также поврежден автомобиль. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области 13 минометных и два танковых снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 13 минометных и два танковых снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 26 октября. Пострадавших нет, но в результате обстрелов различные повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль.
"В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших и разрушений нет…В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одному минометному снаряду, по селу Новая Таволжанка – два танковых снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском горокруге по селу Козинка выпущено 3 минометных снаряда. Село Пороз было два раза обстреляно из миномета, повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, также поврежден автомобиль.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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