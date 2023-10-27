https://ria.ru/20231027/belgorod-1905575717.html

ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки - РИА Новости, 27.10.2023

ВСУ выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 13 минометных и два танковых снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:02

2023-10-27T11:02

2023-10-27T11:02

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 13 минометных и два танковых снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В пятницу в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 26 октября. Пострадавших нет, но в результате обстрелов различные повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль. "В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших и разрушений нет…В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одному минометному снаряду, по селу Новая Таволжанка – два танковых снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском горокруге по селу Козинка выпущено 3 минометных снаряда. Село Пороз было два раза обстреляно из миномета, повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, также поврежден автомобиль. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков