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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны - РИА Новости, 27.10.2023
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14:40 27.10.2023 (обновлено: 14:49 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/baza-1905649627.html
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны - РИА Новости, 27.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:40
2023-10-27T14:49
в мире
ирак
сша
патрик райдер
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 27 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. В четверг вечером формирования сообщали, что атаковали базу США в Иракском Курдистане. "Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью беспилотника базу американских оккупантов Айн-аль-Асад на западе Ирака", - сообщается в заявлении формирований. Формирования утверждают, что беспилотник попал в цель. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html
https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html
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в мире, ирак, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны

Шиитские группировки Ирака: база США на западе страны была атакована БПЛА

© AP Photo / Simon Walker/The Times/PoolАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Simon Walker/The Times/Pool
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 27 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.
В четверг вечером формирования сообщали, что атаковали базу США в Иракском Курдистане.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Запросы Украины и Израиля к США о военной помощи совпадают частично
25 октября, 19:46
«
"Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью беспилотника базу американских оккупантов Айн-аль-Асад на западе Ирака", - сообщается в заявлении формирований.
Формирования утверждают, что беспилотник попал в цель.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Кремле прокомментировал удары США по объектам в Сирии
Вчера, 12:47
 
В миреИракСШАПатрик РайдерМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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