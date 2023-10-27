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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны - РИА Новости, 27.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:40
2023-10-27T14:40
2023-10-27T14:49
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КАИР, 27 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. В четверг вечером формирования сообщали, что атаковали базу США в Иракском Курдистане. "Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью беспилотника базу американских оккупантов Айн-аль-Асад на западе Ирака", - сообщается в заявлении формирований. Формирования утверждают, что беспилотник попал в цель. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
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в мире, ирак, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке базы США на западе страны
Шиитские группировки Ирака: база США на западе страны была атакована БПЛА