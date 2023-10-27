https://ria.ru/20231027/avionika-1905545336.html
"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21
"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21 - РИА Новости, 27.10.2023
"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21
"Ростех" передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины самолета МС-21, сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:10
2023-10-27T08:10
2023-10-27T08:10
технологии
концерн радиоэлектронные технологии
мс-21
ростех
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Ростех" передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины самолета МС-21, сообщила пресс-служба госкорпорации. "КРЭТ Госкорпорации Ростех отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21 - пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование. Отечественная авионика ничем не уступает иностранным аналогам",- говорится в сообщении. Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) разработало пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, системами, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло. "Концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21. Подчеркну, что российский лайнер создается с использованием самых современных систем и технологий российского производства", - прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. МС-21 станет первым отечественным самолетом, оснащенным интегрированным комплексом бортового оборудования, который создан на основе разработок КРЭТ, уточняет пресс-служба госкорпорации. КРЭТ (Концерн Радиоэлектронные технологии, входит в состав госкорпорации "Ростех") - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. В концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы. Предприятия концерна выпускают оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику.
https://ria.ru/20230407/ms-21-1863864824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, концерн радиоэлектронные технологии, мс-21, ростех
Технологии, Концерн Радиоэлектронные технологии, МС-21, Ростех
"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21
"Ростех" передал первый комплект российской авионики для кабины лайнера МС-21
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
"Ростех" передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины самолета МС-21, сообщила пресс-служба
госкорпорации.
"КРЭТ
Госкорпорации Ростех отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21 - пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование. Отечественная авионика ничем не уступает иностранным аналогам",- говорится в сообщении.
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Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) разработало пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, системами, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло.
«
"Концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21. Подчеркну, что российский лайнер создается с использованием самых современных систем и технологий российского производства", - прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
МС-21 станет первым отечественным самолетом, оснащенным интегрированным комплексом бортового оборудования, который создан на основе разработок КРЭТ, уточняет пресс-служба госкорпорации.
КРЭТ (Концерн Радиоэлектронные технологии, входит в состав госкорпорации "Ростех") - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. В концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы. Предприятия концерна выпускают оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику.
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