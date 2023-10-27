https://ria.ru/20231027/avionika-1905545336.html

"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21

"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21 - РИА Новости, 27.10.2023

"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21

"Ростех" передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины самолета МС-21, сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:10

2023-10-27T08:10

2023-10-27T08:10

технологии

концерн радиоэлектронные технологии

мс-21

ростех

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Ростех" передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины самолета МС-21, сообщила пресс-служба госкорпорации. "КРЭТ Госкорпорации Ростех отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21 - пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование. Отечественная авионика ничем не уступает иностранным аналогам",- говорится в сообщении. Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) разработало пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, системами, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло. "Концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21. Подчеркну, что российский лайнер создается с использованием самых современных систем и технологий российского производства", - прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. МС-21 станет первым отечественным самолетом, оснащенным интегрированным комплексом бортового оборудования, который создан на основе разработок КРЭТ, уточняет пресс-служба госкорпорации. КРЭТ (Концерн Радиоэлектронные технологии, входит в состав госкорпорации "Ростех") - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. В концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы. Предприятия концерна выпускают оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику.

https://ria.ru/20230407/ms-21-1863864824.html

https://ria.ru/20221011/ms-21-1823178723.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, концерн радиоэлектронные технологии, мс-21, ростех