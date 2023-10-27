https://ria.ru/20231027/ataki-1905641250.html
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 19 атак украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял более 435 солдат и 15 танков,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:16
2023-10-27T14:16
2023-10-27T14:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_fc639c58a71df2d4fbcaa613c2eb38e1.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 19 атак украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял более 435 солдат и 15 танков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за неделю."Общие потери противника составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231027/poteri-1905642248.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7105ea504c06f8fbbf82c2f7bc684fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, В мире
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении ВС РФ за неделю отразили 19 атак ВСУ