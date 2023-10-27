https://ria.ru/20231027/ataki-1905641250.html

Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.10.2023

Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 19 атак украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял более 435 солдат и 15 танков,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:16

2023-10-27T14:16

2023-10-27T14:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_fc639c58a71df2d4fbcaa613c2eb38e1.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 19 атак украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял более 435 солдат и 15 танков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за неделю."Общие потери противника составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231027/poteri-1905642248.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире