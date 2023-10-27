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Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 27.10.2023 (обновлено: 14:21 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ataki-1905641250.html
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 19 атак украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял более 435 солдат и 15 танков,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:16
2023-10-27T14:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 19 атак украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял более 435 солдат и 15 танков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.&quot;На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства за неделю."Общие потери противника составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231027/poteri-1905642248.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, В мире
Минобороны рассказало об отраженных атаках ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении ВС РФ за неделю отразили 19 атак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 19 атак украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял более 435 солдат и 15 танков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«

"На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за неделю.

«
"Общие потери противника составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
240-мм миномет артиллерии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Вчера, 14:19
 
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