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СМИ сообщают о работе артиллерии у границы Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 27.10.2023
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20:02 27.10.2023 (обновлено: 20:12 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/artilleriya-1905727776.html
СМИ сообщают о работе артиллерии у границы Израиля и сектора Газа
СМИ сообщают о работе артиллерии у границы Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ сообщают о работе артиллерии у границы Израиля и сектора Газа
Артиллерия работает у границы Израиля и сектора Газа, идут танковые обстрелы, в регионе наблюдаются истребители, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:02
2023-10-27T20:12
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Артиллерия работает у границы Израиля и сектора Газа, идут танковые обстрелы, в регионе наблюдаются истребители, сообщает телеканал CNN со ссылкой на корреспондента в Сдероте."Тут крупные залпы танковых обстрелов... Также обстрел за обстрелом из артиллерии в направлении Газы. О множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа", - сказал журналист.Он также заявил, что команда видела "огромную стену дыма в Газе".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/internet-1905721677.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщают о работе артиллерии у границы Израиля и сектора Газа

CNN: у границы Израиля и Газы идут танковые обстрелы и работает артиллерия

© Фото : Elbit Systems Ltd.Израильская самоходная артиллерийская установка ATMOS
Израильская самоходная артиллерийская установка ATMOS - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Elbit Systems Ltd.
Израильская самоходная артиллерийская установка ATMOS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Артиллерия работает у границы Израиля и сектора Газа, идут танковые обстрелы, в регионе наблюдаются истребители, сообщает телеканал CNN со ссылкой на корреспондента в Сдероте.
"Тут крупные залпы танковых обстрелов... Также обстрел за обстрелом из артиллерии в направлении Газы. О множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа", - сказал журналист.
Он также заявил, что команда видела "огромную стену дыма в Газе".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
СМИ: в секторе Газа перестали работать связь и интернет
Вчера, 19:35
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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В миреИзраильХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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