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В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном - РИА Новости, 27.10.2023
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12:06 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html
В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном
В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном - РИА Новости, 27.10.2023
В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном
Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:06
2023-10-27T12:06
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
петер сийярто
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, заявил в пятницу в Ереване глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Очевидно, что долгосрочный региональный мир требует обязательств и действенных шагов со стороны всех государств региона и отказа от максималистских притязаний. Это возможно... Возможно достичь стабильного мира, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, если будет однозначным признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, будет проведена делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и самых последних карт (времен) СССР", - сказал Мирзоян на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Ранее армянские власти признавали, что при предполагаемой делимитации, возможно, будет необходимо учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905432020.html
https://ria.ru/20231014/ratifikatsiya-1902735501.html
армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, петер сийярто, арарат мирзоян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Петер Сийярто, Арарат Мирзоян
В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном

МИД Армении: мир с Баку реален при исполнении Алма-Атинской декларации 1991 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, заявил в пятницу в Ереване глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Очевидно, что долгосрочный региональный мир требует обязательств и действенных шагов со стороны всех государств региона и отказа от максималистских притязаний. Это возможно... Возможно достичь стабильного мира, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, если будет однозначным признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, будет проведена делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и самых последних карт (времен) СССР", - сказал Мирзоян на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
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26 октября, 16:30
Ранее армянские власти признавали, что при предполагаемой делимитации, возможно, будет необходимо учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянПетер СийяртоАрарат Мирзоян
 
 
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