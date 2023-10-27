https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html

В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном

В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном - РИА Новости, 27.10.2023

В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:06

2023-10-27T12:06

2023-10-27T12:06

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

петер сийярто

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, заявил в пятницу в Ереване глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Очевидно, что долгосрочный региональный мир требует обязательств и действенных шагов со стороны всех государств региона и отказа от максималистских притязаний. Это возможно... Возможно достичь стабильного мира, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, если будет однозначным признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, будет проведена делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и самых последних карт (времен) СССР", - сказал Мирзоян на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Ранее армянские власти признавали, что при предполагаемой делимитации, возможно, будет необходимо учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905432020.html

https://ria.ru/20231014/ratifikatsiya-1902735501.html

армения

азербайджан

ереван

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, петер сийярто, арарат мирзоян