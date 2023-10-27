В Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном
МИД Армении: мир с Баку реален при исполнении Алма-Атинской декларации 1991 года
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, заявил в пятницу в Ереване глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Очевидно, что долгосрочный региональный мир требует обязательств и действенных шагов со стороны всех государств региона и отказа от максималистских притязаний. Это возможно... Возможно достичь стабильного мира, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, если будет однозначным признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, будет проведена делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и самых последних карт (времен) СССР", - сказал Мирзоян на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Ранее армянские власти признавали, что при предполагаемой делимитации, возможно, будет необходимо учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.