https://ria.ru/20231027/arenda-1905486151.html
Ефимов: Москва сдала в аренду 16 участков под коммерческие объекты
Ефимов: Москва сдала в аренду 16 участков под коммерческие объекты - РИА Новости, 27.10.2023
Ефимов: Москва сдала в аренду 16 участков под коммерческие объекты
Столичные власти с начала года сдали в аренду по итогам аукционов более шести гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:10
2023-10-27T14:10
2023-10-27T14:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
аренда
земельные участки
строительство
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Столичные власти с начала года сдали в аренду по итогам аукционов более шести гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Только за 9 месяцев этого года инвесторы получили по итогам торгов 16 участков общей площадью 6,6 гектара. Они возведут более 89 тысяч квадратных метров недвижимости: три торгово-бытовых комплекса, два магазина, производство, спортивно-досуговый и многофункциональный центры, гараж, автозаправку, автомойку и другие объекты", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в департаменте городского имущества, половину из указанных земельных участков сданы в аренду на на территории Троицкого и Новомосковского округов. Еще три объекта находятся в Зеленограде, два - в ЮВАО, и по одному - в СВАО, ВАО и ЗАО. Самый большой участок (1,7 гектара), арендовали в Зеленограде под строительство жилого комплекса и объекта образования.Вся информация о выставляемых на торги земельных участках размещена на Инвестиционном портале Москвы.
https://ria.ru/20231020/moskva-1903927421.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, аренда, земельные участки, строительство
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Аренда, Земельные участки, Строительство