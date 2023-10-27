https://ria.ru/20231027/arenda-1905486151.html

Ефимов: Москва сдала в аренду 16 участков под коммерческие объекты

Ефимов: Москва сдала в аренду 16 участков под коммерческие объекты - РИА Новости, 27.10.2023

Ефимов: Москва сдала в аренду 16 участков под коммерческие объекты

Столичные власти с начала года сдали в аренду по итогам аукционов более шести гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:10

2023-10-27T14:10

2023-10-27T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

аренда

земельные участки

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Столичные власти с начала года сдали в аренду по итогам аукционов более шести гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Только за 9 месяцев этого года инвесторы получили по итогам торгов 16 участков общей площадью 6,6 гектара. Они возведут более 89 тысяч квадратных метров недвижимости: три торгово-бытовых комплекса, два магазина, производство, спортивно-досуговый и многофункциональный центры, гараж, автозаправку, автомойку и другие объекты", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в департаменте городского имущества, половину из указанных земельных участков сданы в аренду на на территории Троицкого и Новомосковского округов. Еще три объекта находятся в Зеленограде, два - в ЮВАО, и по одному - в СВАО, ВАО и ЗАО. Самый большой участок (1,7 гектара), арендовали в Зеленограде под строительство жилого комплекса и объекта образования.Вся информация о выставляемых на торги земельных участках размещена на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20231020/moskva-1903927421.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, аренда, земельные участки, строительство