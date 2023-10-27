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В Башкирии отловили алабая, напавшего на людей - РИА Новости, 27.10.2023
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15:36 27.10.2023 (обновлено: 16:12 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/alabay-1905664269.html
В Башкирии отловили алабая, напавшего на людей
В Башкирии отловили алабая, напавшего на людей - РИА Новости, 27.10.2023
В Башкирии отловили алабая, напавшего на людей
В башкирском Салавате поймали алабая, напавшего на людей, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:36
2023-10-27T16:12
происшествия
салават
россия
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УФА, 27 окт — РИА Новости. В башкирском Салавате поймали алабая, напавшего на людей, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. &quot;Сегодня утром поступила информация о том, что на улице Ленинградской собака напала на людей. На место происшествия была направлена служба отлова, которая после поиска животного обнаружила его в районе перекрестка улиц З. Валиди — Ленинградская. Животное было поймано и будет размещено в приюте для дальнейшего осмотра ветеринаром&quot;, — уточнили местные власти.Ранее в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах — порядка семи собак, одна из которых, предположительно, породы алабай, нападает на мужчину. В это время к ним подъезжает автомобиль, и животные отступают и атакуют женщину. Позже в соцсетях появилась информация о нападении этой собаки на школьника."Судя по наличию ошейника и отличному физическому состоянию, собака не бродячая, а была на "самовыгуле", — предположили в администрации.Прокуратура региона и башкирский следком организовали проверки. Надзорное ведомство сообщило, что собака ранила мужчину в предплечье. Остальных животных еще не поймали.
https://ria.ru/20231016/medvezhonok-1903196317.html
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происшествия, салават, россия
Происшествия, Салават, Россия
В Башкирии отловили алабая, напавшего на людей

В башкирском Салавате отловили алабая, напавшего на мужчину и женщину

© Фото : Администрация города СалаватАлабай, нападавший на людей в городе Салават
Алабай, нападавший на людей в городе Салават - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Администрация города Салават
Алабай, нападавший на людей в городе Салават
Читать ria.ru в
УФА, 27 окт — РИА Новости. В башкирском Салавате поймали алабая, напавшего на людей, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня утром поступила информация о том, что на улице Ленинградской собака напала на людей. На место происшествия была направлена служба отлова, которая после поиска животного обнаружила его в районе перекрестка улиц З. Валиди — Ленинградская. Животное было поймано и будет размещено в приюте для дальнейшего осмотра ветеринаром", — уточнили местные власти.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах — порядка семи собак, одна из которых, предположительно, породы алабай, нападает на мужчину. В это время к ним подъезжает автомобиль, и животные отступают и атакуют женщину. Позже в соцсетях появилась информация о нападении этой собаки на школьника.
"Судя по наличию ошейника и отличному физическому состоянию, собака не бродячая, а была на "самовыгуле", — предположили в администрации.
Прокуратура региона и башкирский следком организовали проверки. Надзорное ведомство сообщило, что собака ранила мужчину в предплечье.
Остальных животных еще не поймали.
Один из трех медвежат, мать которых напала на женщину, пойманный экологами в Башкирии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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16 октября, 21:57
 
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