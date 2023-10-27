https://ria.ru/20231027/aktsiya-1905697488.html

В Берлине запретили пропалестинскую акцию

В Берлине запретили пропалестинскую акцию - РИА Новости, 27.10.2023

В Берлине запретили пропалестинскую акцию

Полиция Берлина запретила намеченную на пятницу пропалестинскую акцию и все аналогичные собрания взамен отменённого вплоть до 6 ноября, сообщает агентство DPA... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:46

2023-10-27T17:46

2023-10-27T17:46

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израиль

берлин (город)

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Полиция Берлина запретила намеченную на пятницу пропалестинскую акцию и все аналогичные собрания взамен отменённого вплоть до 6 ноября, сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу столичных правоохранителей. Отозвано разрешения на проведение в сегодняшнюю пятницу акции под названием "Берлинские дети за детей Палестины", которая должна была состояться вечером в центре Берлина на площади Александерплац с 500 заявленными участниками. Также полиция запретила проведение любого мероприятия взамен отмененного вплоть до 6 ноября 2023 года. Запрет правоохранители объяснили опасностью, что участники протеста могли публично выразить антисемитские позиции и проявить насилие по отношению к сотрудникам полиции. В то же время на субботу и воскресенье в Берлине запланировано несколько других протестов в поддержку Палестины. Будут ли они запрещены, на данный момент неизвестно. По словам главы берлинской полиции Барбары Словик, которые приводит DPA, существуют опасения, что возможная наземная операция в секторе Газа приведет к росту количества протестов с проявлением насилия. Ранее в Берлина уже был запрещен ряд пропалестинских протестов, так как те нередко перерастали в неконтролируемые манифестации, охватывающие по несколько районов города одновременно. Самые массовые беспорядки состоялись в связи с ударом по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Протестующие, собиравшиеся группами, поджигали мусорные баки и бросали в сторону полицейских бутылки и пиротехнику. Была предпринята попытка поджечь синагогу. В ходе беспорядков, по данным МВД, пострадало свыше 100 полицейских. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/usa-1904588251.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

берлин (город)

палестина

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в мире, израиль, берлин (город), палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году