https://ria.ru/20231027/aksenov-1905674576.html
Аксенов заявил об отъезде экс-главы "Крымэнерго" после начала проверок
Аксенов заявил об отъезде экс-главы "Крымэнерго" после начала проверок - РИА Новости, 27.10.2023
Аксенов заявил об отъезде экс-главы "Крымэнерго" после начала проверок
Бывший генеральный директор "Крымэнерго" через три дня после начала проверок предприятия на предмет мошенничества уехал в Турцию, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:12
2023-10-27T16:12
2023-10-27T16:12
турция
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148438/50/1484385071_69:0:2732:1498_1920x0_80_0_0_a1a14dadc475e86ecbc167d7a9ea86c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Бывший генеральный директор "Крымэнерго" через три дня после начала проверок предприятия на предмет мошенничества уехал в Турцию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В сентябре Аксенов объявил об отставке гендиректора компании Андрея Цурканенко и масштабных отставках в "Крымэнерго", было заведено уголовное дело. В компании, по его словам, были налажены схемы по получению взяток с населения за подключение к энергосетям, мошенничали также с поставками оборудования и работой приборов учета. Потери в сетях компании вдвое превышали нормативные показатели. "К сожалению, руководством "Крымэнерго" в предыдущие периоды были внесены умышленные изменения в программу, что усложнило ситуацию. Сделано это было с учетом получения материальной выгоды. Сейчас не буду опережать события, следствие идет. Гендиректор (бывший) в Турцию уехал на третий день после этой ситуации" , - сообщил Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он заверил, что наказание настигнет всех виновных. Бывший директор по реализации услуг и передаче электрической энергии государственного предприятия "Крымэнерго" арестован за превышение полномочий, сообщил в пятницу СУСК по региону. Следствием установлено, что незаконная комиссия предприятия по проверке средств учета электроэнергии искусственно создавала "доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами", начисляя им колоссальные штрафы. С марта по июнь комиссия проверила пять абонентов из числа юридических лиц образовательной, сельскохозяйственной и производственной сфер. Насчитано якобы неучтенной электроэнергии на сумму более 13 миллионов рублей.
https://ria.ru/20180803/1525889391.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148438/50/1484385071_536:0:2616:1560_1920x0_80_0_0_506324663b13d27c945c47aae87c17ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сергей аксенов (политик), крымэнерго
Турция, Сергей Аксенов (политик), Крымэнерго
Аксенов заявил об отъезде экс-главы "Крымэнерго" после начала проверок
Аксенов: экс-глава "Крымэнерго" после начала проверок уехал в Турцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости.
Бывший генеральный директор "Крымэнерго" через три дня после начала проверок предприятия на предмет мошенничества уехал в Турцию, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов.
В сентябре Аксенов объявил об отставке гендиректора компании Андрея Цурканенко и масштабных отставках в "Крымэнерго", было заведено уголовное дело. В компании, по его словам, были налажены схемы по получению взяток с населения за подключение к энергосетям, мошенничали также с поставками оборудования и работой приборов учета. Потери в сетях компании вдвое превышали нормативные показатели.
"К сожалению, руководством "Крымэнерго" в предыдущие периоды были внесены умышленные изменения в программу, что усложнило ситуацию. Сделано это было с учетом получения материальной выгоды. Сейчас не буду опережать события, следствие идет. Гендиректор (бывший) в Турцию уехал на третий день после этой ситуации" , - сообщил Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Троих сотрудников "Крымэнерго" задержали за многократные взятки
Он заверил, что наказание настигнет всех виновных.
Бывший директор по реализации услуг и передаче электрической энергии государственного предприятия "Крымэнерго" арестован за превышение полномочий, сообщил в пятницу СУСК по региону. Следствием установлено, что незаконная комиссия предприятия по проверке средств учета электроэнергии искусственно создавала "доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами", начисляя им колоссальные штрафы.
С марта по июнь комиссия проверила пять абонентов из числа юридических лиц образовательной, сельскохозяйственной и производственной сфер. Насчитано якобы неучтенной электроэнергии на сумму более 13 миллионов рублей.