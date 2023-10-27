https://ria.ru/20231027/aksenov-1905674576.html

Аксенов заявил об отъезде экс-главы "Крымэнерго" после начала проверок

Аксенов заявил об отъезде экс-главы "Крымэнерго" после начала проверок - РИА Новости, 27.10.2023

Аксенов заявил об отъезде экс-главы "Крымэнерго" после начала проверок

Бывший генеральный директор "Крымэнерго" через три дня после начала проверок предприятия на предмет мошенничества уехал в Турцию, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:12

2023-10-27T16:12

2023-10-27T16:12

турция

сергей аксенов (политик)

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Бывший генеральный директор "Крымэнерго" через три дня после начала проверок предприятия на предмет мошенничества уехал в Турцию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В сентябре Аксенов объявил об отставке гендиректора компании Андрея Цурканенко и масштабных отставках в "Крымэнерго", было заведено уголовное дело. В компании, по его словам, были налажены схемы по получению взяток с населения за подключение к энергосетям, мошенничали также с поставками оборудования и работой приборов учета. Потери в сетях компании вдвое превышали нормативные показатели. "К сожалению, руководством "Крымэнерго" в предыдущие периоды были внесены умышленные изменения в программу, что усложнило ситуацию. Сделано это было с учетом получения материальной выгоды. Сейчас не буду опережать события, следствие идет. Гендиректор (бывший) в Турцию уехал на третий день после этой ситуации" , - сообщил Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он заверил, что наказание настигнет всех виновных. Бывший директор по реализации услуг и передаче электрической энергии государственного предприятия "Крымэнерго" арестован за превышение полномочий, сообщил в пятницу СУСК по региону. Следствием установлено, что незаконная комиссия предприятия по проверке средств учета электроэнергии искусственно создавала "доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами", начисляя им колоссальные штрафы. С марта по июнь комиссия проверила пять абонентов из числа юридических лиц образовательной, сельскохозяйственной и производственной сфер. Насчитано якобы неучтенной электроэнергии на сумму более 13 миллионов рублей.

https://ria.ru/20180803/1525889391.html

турция

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турция, сергей аксенов (политик), крымэнерго