https://ria.ru/20231027/akademiya_psb-1905446497.html

Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам

Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам - РИА Новости, 27.10.2023

Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам

Академия ПСБ запускает 15-й поток социальной программы "Курс малого бизнеса" по обучению предпринимательским навыкам членов семей военнослужащих и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:00

2023-10-27T10:00

2023-10-27T12:20

наука

технологии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Академия ПСБ запускает 15-й поток социальной программы "Курс малого бизнеса" по обучению предпринимательским навыкам членов семей военнослужащих и демобилизованных граждан, сообщает Академия ПСБ.Курс бесплатный, обучение проходит в онлайн-формате на цифровой образовательной платформе Академии ПСБ и доступно во всех регионах страны, включая новые территории.Проект в формате обучающих модулей создает для слушателей возможность включения в реальный сектор экономики. Работая в группе, они изучают основы предпринимательства, финансовые и правовые аспекты ведения бизнеса, а также управленческие и коммуникационные особенности.В преподавательский состав входят эксперты и предприниматели с опытом ведения бизнеса от пяти лет, а также бывшие военнослужащие с предпринимательской практикой. По итогам прохождения курса каждый участник получает сертификат и готовый бизнес-проект, который можно реализовать на практике."Главной нашей целью является помощь в самореализации, профориентации, и всесторонняя поддержка людей, чья жизнь так или иначе связана с военной службой - будь то члены семей военнослужащих или увольняющиеся в запас и уже уволенные с военной службы граждане. Курс ориентирован именно на эту аудиторию и адаптирован к их жизненному контексту. Курс дает возможность не только изучить основы предпринимательства и запустить бизнес, но и повысить свою квалификацию для построения успешной карьеры", - приводятся в сообщении слова ректора Академии ПСБ Алексея Нечаева.Программа "Курс малого бизнеса" реализуется с 2019 года и аккредитована Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За 5 лет ее существования более 2 тысяч человек прошли обучение в 70 регионах России, включая новые территории.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

наука, технологии, общество