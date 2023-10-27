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Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам - РИА Новости, 27.10.2023
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10:00 27.10.2023 (обновлено: 12:20 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/akademiya_psb-1905446497.html
Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам
Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам - РИА Новости, 27.10.2023
Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам
Академия ПСБ запускает 15-й поток социальной программы "Курс малого бизнеса" по обучению предпринимательским навыкам членов семей военнослужащих и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:00
2023-10-27T12:20
наука
технологии
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Академия ПСБ запускает 15-й поток социальной программы "Курс малого бизнеса" по обучению предпринимательским навыкам членов семей военнослужащих и демобилизованных граждан, сообщает Академия ПСБ.Курс бесплатный, обучение проходит в онлайн-формате на цифровой образовательной платформе Академии ПСБ и доступно во всех регионах страны, включая новые территории.Проект в формате обучающих модулей создает для слушателей возможность включения в реальный сектор экономики. Работая в группе, они изучают основы предпринимательства, финансовые и правовые аспекты ведения бизнеса, а также управленческие и коммуникационные особенности.В преподавательский состав входят эксперты и предприниматели с опытом ведения бизнеса от пяти лет, а также бывшие военнослужащие с предпринимательской практикой. По итогам прохождения курса каждый участник получает сертификат и готовый бизнес-проект, который можно реализовать на практике."Главной нашей целью является помощь в самореализации, профориентации, и всесторонняя поддержка людей, чья жизнь так или иначе связана с военной службой - будь то члены семей военнослужащих или увольняющиеся в запас и уже уволенные с военной службы граждане. Курс ориентирован именно на эту аудиторию и адаптирован к их жизненному контексту. Курс дает возможность не только изучить основы предпринимательства и запустить бизнес, но и повысить свою квалификацию для построения успешной карьеры", - приводятся в сообщении слова ректора Академии ПСБ Алексея Нечаева.Программа "Курс малого бизнеса" реализуется с 2019 года и аккредитована Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За 5 лет ее существования более 2 тысяч человек прошли обучение в 70 регионах России, включая новые территории.
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наука, технологии, общество
Наука, Технологии, Общество

Академия ПСБ обучит членов семей военнослужащих бизнес-навыкам

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Академия ПСБ запускает 15-й поток социальной программы "Курс малого бизнеса" по обучению предпринимательским навыкам членов семей военнослужащих и демобилизованных граждан, сообщает Академия ПСБ.
Курс бесплатный, обучение проходит в онлайн-формате на цифровой образовательной платформе Академии ПСБ и доступно во всех регионах страны, включая новые территории.
Проект в формате обучающих модулей создает для слушателей возможность включения в реальный сектор экономики. Работая в группе, они изучают основы предпринимательства, финансовые и правовые аспекты ведения бизнеса, а также управленческие и коммуникационные особенности.
В преподавательский состав входят эксперты и предприниматели с опытом ведения бизнеса от пяти лет, а также бывшие военнослужащие с предпринимательской практикой. По итогам прохождения курса каждый участник получает сертификат и готовый бизнес-проект, который можно реализовать на практике.
«
"Главной нашей целью является помощь в самореализации, профориентации, и всесторонняя поддержка людей, чья жизнь так или иначе связана с военной службой - будь то члены семей военнослужащих или увольняющиеся в запас и уже уволенные с военной службы граждане. Курс ориентирован именно на эту аудиторию и адаптирован к их жизненному контексту. Курс дает возможность не только изучить основы предпринимательства и запустить бизнес, но и повысить свою квалификацию для построения успешной карьеры", - приводятся в сообщении слова ректора Академии ПСБ Алексея Нечаева.
Программа "Курс малого бизнеса" реализуется с 2019 года и аккредитована Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За 5 лет ее существования более 2 тысяч человек прошли обучение в 70 регионах России, включая новые территории.
 
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