https://ria.ru/20231027/aeroport-1905686187.html

Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада

Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада - РИА Новости, 27.10.2023

Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада

Росавиация сообщила в своем Telegram-канале о штатной работе аэропортов Москвы на фоне длительного снегопада. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:50

2023-10-27T16:50

2023-10-27T16:53

общество

москва

жуковский

евгений тишковец

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Росавиация сообщила в своем Telegram-канале о штатной работе аэропортов Москвы на фоне длительного снегопада. Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных. "Аэропорты работают в штатном режиме. У Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского есть все ресурсы для бесперебойной работы в непогоду. Благодарим специалистов аэродромных службы за работу и профессионализм!"- говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231025/pogoda-1905120910.html

москва

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, жуковский, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм