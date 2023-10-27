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Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада - РИА Новости, 27.10.2023
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Туризм
 
16:50 27.10.2023 (обновлено: 16:53 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/aeroport-1905686187.html
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада - РИА Новости, 27.10.2023
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада
Росавиация сообщила в своем Telegram-канале о штатной работе аэропортов Москвы на фоне длительного снегопада. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:50
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общество
москва
жуковский
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
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туризм
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Росавиация сообщила в своем Telegram-канале о штатной работе аэропортов Москвы на фоне длительного снегопада. Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных. "Аэропорты работают в штатном режиме. У Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского есть все ресурсы для бесперебойной работы в непогоду. Благодарим специалистов аэродромных службы за работу и профессионализм!"- говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231025/pogoda-1905120910.html
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общество, москва, жуковский, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Общество, Москва, Жуковский, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада

Росавиация: аэропорты в Москве работают штатно на фоне длительного снегопада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта "Внуково"
Терминал аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Терминал аэропорта "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Росавиация сообщила в своем Telegram-канале о штатной работе аэропортов Москвы на фоне длительного снегопада.
Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных.
"Аэропорты работают в штатном режиме. У Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского есть все ресурсы для бесперебойной работы в непогоду. Благодарим специалистов аэродромных службы за работу и профессионализм!"- говорится в сообщении ведомства.
Дорожное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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ТуризмОбществоМоскваЖуковскийЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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