https://ria.ru/20231027/aeroport-1905686187.html
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада - РИА Новости, 27.10.2023
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада
Росавиация сообщила в своем Telegram-канале о штатной работе аэропортов Москвы на фоне длительного снегопада. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:50
2023-10-27T16:50
2023-10-27T16:53
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Росавиация сообщила в своем Telegram-канале о штатной работе аэропортов Москвы на фоне длительного снегопада. Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных. "Аэропорты работают в штатном режиме. У Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского есть все ресурсы для бесперебойной работы в непогоду. Благодарим специалистов аэродромных службы за работу и профессионализм!"- говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231025/pogoda-1905120910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, жуковский, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Общество, Москва, Жуковский, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада
Росавиация: аэропорты в Москве работают штатно на фоне длительного снегопада