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"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин - РИА Новости, 27.10.2023
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР). РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:53
2023-10-27T10:53
2023-10-27T12:17
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МОСКВА, 27 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР). Полеты по новому направлению открываются 24 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100. Авиакомпания планирует два еженедельных рейса на воздушной линии Владивосток — Харбин — Владивосток: по средам и воскресеньям. Ранее "Аэрофлот" анонсировал прямые рейсы в Харбин из Красноярска. Таким образом, у жителей Приморья и Красноярского края появится возможность путешествовать в крупнейший город северо-востока КНР без пересадок, что позволит сэкономить время в пути и деньги. "Аэрофлот" и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 27 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР).
Полеты по новому направлению открываются 24 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100. Авиакомпания планирует два еженедельных рейса на воздушной линии Владивосток — Харбин — Владивосток: по средам и воскресеньям.
Ранее "Аэрофлот" анонсировал прямые рейсы в Харбин из Красноярска. Таким образом, у жителей Приморья и Красноярского края появится возможность путешествовать в крупнейший город северо-востока КНР без пересадок, что позволит сэкономить время в пути и деньги.
"Аэрофлот" и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.