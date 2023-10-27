https://ria.ru/20231027/aeroflot-1905573828.html

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин - РИА Новости, 27.10.2023

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР). РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:53

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МОСКВА, 27 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР). Полеты по новому направлению открываются 24 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100. Авиакомпания планирует два еженедельных рейса на воздушной линии Владивосток — Харбин — Владивосток: по средам и воскресеньям. Ранее "Аэрофлот" анонсировал прямые рейсы в Харбин из Красноярска. Таким образом, у жителей Приморья и Красноярского края появится возможность путешествовать в крупнейший город северо-востока КНР без пересадок, что позволит сэкономить время в пути и деньги. "Аэрофлот" и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы