Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:53 27.10.2023 (обновлено: 12:17 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/aeroflot-1905573828.html
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин - РИА Новости, 27.10.2023
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР). РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:53
2023-10-27T12:17
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg
МОСКВА, 27 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР). Полеты по новому направлению открываются 24 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100. Авиакомпания планирует два еженедельных рейса на воздушной линии Владивосток — Харбин — Владивосток: по средам и воскресеньям. Ранее "Аэрофлот" анонсировал прямые рейсы в Харбин из Красноярска. Таким образом, у жителей Приморья и Красноярского края появится возможность путешествовать в крупнейший город северо-востока КНР без пересадок, что позволит сэкономить время в пути и деньги. "Аэрофлот" и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1920x0_80_0_0_d336e0e9b036bdf06bf1383e5f78d754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Владивостока в Харбин

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Владивостока в Харбин (КНР).
Полеты по новому направлению открываются 24 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100. Авиакомпания планирует два еженедельных рейса на воздушной линии Владивосток — Харбин — Владивосток: по средам и воскресеньям.
Ранее "Аэрофлот" анонсировал прямые рейсы в Харбин из Красноярска. Таким образом, у жителей Приморья и Красноярского края появится возможность путешествовать в крупнейший город северо-востока КНР без пересадок, что позволит сэкономить время в пути и деньги.
"Аэрофлот" и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала