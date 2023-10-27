https://ria.ru/20231027/aeroflot-1905505105.html

Аэрофлот будет ремонтировать стойки шасси Airbus A320 на своей базе

Аэрофлот будет ремонтировать стойки шасси Airbus A320 на своей базе - РИА Новости, 27.10.2023

Аэрофлот будет ремонтировать стойки шасси Airbus A320 на своей базе

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:30

2023-10-27T11:30

2023-10-27T11:30

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 окт - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320.Компания успешно прошла аудит и получила одобрение Росавиации в рамках сертификата ФАП-285 для выполнения данного вида работ на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево.В рамках аудита была проверена работа подразделений, профессиональные компетенции сотрудников и внутренние нормативные документы организации, осмотрены производственные, складские и офисные помещения. "Аэрофлот Техникс" полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора.Ранее провайдер выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320, теперь же новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая и капитальный ремонт. Для выполнения подобных работ "Аэрофлот Техникс" имеет все необходимое оборудование и компетенции инженерно-технического персонала.В соответствии с руководством по эксплуатации производителя воздушного судна плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 выполняется раз в 10 лет (для шасси, произведенных после 2016 года, — раз в 12 лет) или каждые 20 тысяч летных циклов в зависимости от того, что наступит раньше.Группа "Аэрофлот" обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний Группы. В дальнейшем "Аэрофлот Техникс" планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.Напомним, что в этом году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В условиях санкций Группа "Аэрофлот" последовательно решает задачи по расширению компетенций для технологической независимости в вопросах поддержания летной годности воздушного парка с сохранением высокого уровня безопасности.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы