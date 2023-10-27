https://ria.ru/20231027/aeroflot-1905504132.html

"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси

"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси - РИА Новости, 27.10.2023

"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси

"Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320 на своей производственной базе в аэропорту... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:15

2023-10-27T11:15

2023-10-27T11:15

экономика

технологии

россия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus a320

https://cdnn21.img.ria.ru/images/26566/92/265669249_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_112c00b590e78f415e6c0ede3f901b70.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320 на своей производственной базе в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".Для выполнения этого вида работ "Аэрофлот Техникс" успешно прошел аудит и получил одобрение Росавиации в рамках сертификата ФАП-285. Ранее провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов компании выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолётах семейства Airbus A320, новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая капремонт."В условиях санкций Группа "Аэрофлот" последовательно решает задачи по расширению компетенций для технологической независимости в вопросах поддержания летной годности воздушного парка с сохранением высокого уровня безопасности", - подчеркнули в компании.Группа "Аэрофлот" обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний Группы. В дальнейшем "Аэрофлот Техникс" планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.

https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858019488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320