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"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси - РИА Новости, 27.10.2023
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11:15 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/aeroflot-1905504132.html
"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси
"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси - РИА Новости, 27.10.2023
"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси
"Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320 на своей производственной базе в аэропорту... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:15
2023-10-27T11:15
экономика
технологии
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a320
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320 на своей производственной базе в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".Для выполнения этого вида работ "Аэрофлот Техникс" успешно прошел аудит и получил одобрение Росавиации в рамках сертификата ФАП-285. Ранее провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов компании выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолётах семейства Airbus A320, новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая капремонт.&quot;В условиях санкций Группа &quot;Аэрофлот&quot; последовательно решает задачи по расширению компетенций для технологической независимости в вопросах поддержания летной годности воздушного парка с сохранением высокого уровня безопасности&quot;, - подчеркнули в компании.Группа "Аэрофлот" обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний Группы. В дальнейшем "Аэрофлот Техникс" планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.
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экономика, технологии, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320
Экономика, Технологии, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A320

"Аэрофлот Техникс" открыл цех по ремонту стоек шасси

© РИА Новости / Александр КряжевШасси самолета
Шасси самолета - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шасси самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320 на своей производственной базе в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Для выполнения этого вида работ "Аэрофлот Техникс" успешно прошел аудит и получил одобрение Росавиации в рамках сертификата ФАП-285. Ранее провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов компании выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолётах семейства Airbus A320, новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая капремонт.
«

"В условиях санкций Группа "Аэрофлот" последовательно решает задачи по расширению компетенций для технологической независимости в вопросах поддержания летной годности воздушного парка с сохранением высокого уровня безопасности", - подчеркнули в компании.

Группа "Аэрофлот" обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний Группы. В дальнейшем "Аэрофлот Техникс" планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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17 марта, 02:10
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Airbus A320
 
 
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