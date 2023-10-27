https://ria.ru/20231027/abdollakhian-1905740071.html

Иран предупредил о серьезных планах стран, поддерживающих Палестину

Иран предупредил о серьезных планах стран, поддерживающих Палестину - РИА Новости, 27.10.2023

Иран предупредил о серьезных планах стран, поддерживающих Палестину

Главы ближневосточных стран и группировок, поддерживающих Палестину, имеют более серьезные планы, чем раньше, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:48

2023-10-27T21:48

2023-10-27T22:41

в мире

израиль

палестина

россия

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905386386_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_17c46188dee93a07c5a876a71fda7064.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главы ближневосточных стран и группировок, поддерживающих Палестину, имеют более серьезные планы, чем раньше, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью радио Morning Edition в Нью-Йорке.Он отметил, что две недели назад встретился с некоторыми руководителями государств, а также с "лидерами сопротивления в Ливане и с палестинскими группировками". "Что я понял из их планов, это то, что они держат палец на спусковом крючке. Знаете, это что-то куда более мощное и глубокое, чем то, что вы могли наблюдать", — рассказал дипломат.По его словам, если ситуация с преследованием мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу будет оставаться прежней, то "все будет возможно". Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402". В них задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики.Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.Так, в воскресенье министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Он пригрозил исламской республике судьбой сектора Газа, уточнив, что ЦАХАЛ планирует "стереть страну с лица земли" в случае расширения конфликта.Как, в свою очередь, подчеркнул посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos, если Израиль совершит какое-то "безумие" против исламской республики, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".При этом, как сообщили в середине октября РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.

https://ria.ru/20231027/iran-1905732003.html

https://ria.ru/20231026/iran-1905508101.html

https://ria.ru/20231026/iran-1905521763.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году