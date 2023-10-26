https://ria.ru/20231026/zhertvy-1905516052.html

Минздрав Газы опубликовал список жертв израильских ударов

Минздрав Газы опубликовал список жертв израильских ударов - РИА Новости, 26.10.2023

Минздрав Газы опубликовал список жертв израильских ударов

Министерство здравоохранения сектора Газа опубликовало список погибших при израильских ударах, в него вошли более 7 тысяч человек. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:28

2023-10-26T22:28

2023-10-26T22:28

в мире

израиль

россия

сша

владимир путин

джо байден

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902791948_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d91959f52e0e25886dd90944264d7807.jpg

КАИР, 26 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа опубликовало список погибших при израильских ударах, в него вошли более 7 тысяч человек. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. В документе, который опубликовал минздрав Газы, говорится, что по данным на 15.00 четверга погибли 7028 человек, среди которых 2913 детей. Отмечается, что личности 281 погибшего пока не установлены. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году