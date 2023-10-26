https://ria.ru/20231026/zhertvy-1905287879.html

Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне

Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне - РИА Новости, 26.10.2023

Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне

Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что не располагает точным количеством жертв массовой стрельбы в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T06:59

2023-10-26T06:59

2023-10-26T09:39

в мире

мэн (штат)

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сша

массовая стрельба в штате мэн

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что не располагает точным количеством жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон."У меня нет официальных цифр", - заявил комиссар департамента общественной безопасности штата, отвечая на вопрос о количестве жертв. Трансляция проводилась телеканалом NBC News.Как отмечает Сосчак, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого.Ранее телеканал ABC News сообщал, что Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.Ранее полиция Льюистона заявляла, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286161.html

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