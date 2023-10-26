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Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне
Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне - РИА Новости, 26.10.2023
Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне
Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что не располагает точным количеством жертв массовой стрельбы в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:59
2023-10-26T06:59
2023-10-26T09:39
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что не располагает точным количеством жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон."У меня нет официальных цифр", - заявил комиссар департамента общественной безопасности штата, отвечая на вопрос о количестве жертв. Трансляция проводилась телеканалом NBC News.Как отмечает Сосчак, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого.Ранее телеканал ABC News сообщал, что Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.Ранее полиция Льюистона заявляла, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
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в мире, мэн (штат), джо байден, сша, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), Джо Байден, США, Массовая стрельба в штате Мэн
Власти штата Мэн не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне
Власти Мэна не имеют точных данных о числе жертв стрельбы в Льюистоне в США
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что не располагает точным количеством жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон.
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"У меня нет официальных цифр", - заявил комиссар департамента общественной безопасности штата, отвечая на вопрос о количестве жертв. Трансляция проводилась телеканалом NBC News.
Как отмечает Сосчак, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого.
Ранее телеканал ABC News сообщал, что Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.
Ранее полиция Льюистона заявляла, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.
Президент США Джо Байден
проинформирован о случившемся.
Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы