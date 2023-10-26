Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе
Байден заявил, что не доверяет данным Палестины о числе жертв в секторе Газа
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители.
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"Я не знаю, говорят ли палестинцы правду о том, сколько людей убиты. Я уверен, что это происходит, такова цена ведения войны", - сказал он во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.
Агентство Ассошиэйтед Пресс цитировало в среду данные министерства здравоохранения сектора Газа, согласно которым жертвами израильских бомбежек с 7 октября стали свыше 5,7 тысячи человек, включая 2,3 тысячи детей.
"Израиль должен проявлять невероятную осторожность и сосредоточиться на преследовании парней, которые ведут эту войну против Израиля. Это не в их интересах, когда это не происходит. Но у меня нет никакого доверия к цифрам, которыми оперируют палестинцы", - сказал Байден.
Нападение правящего в Газе движения ХАМАС на военные объекты и населенные пункты на юге Израиля унесло 7 октября, по данным израильской стороны, жизни не менее 1,4 тысячи человек, включая женщин, детей и стариков. Израиль в ответ наносит ракетно-бомбовые удары по палестинскому анклаву и готовится к потенциально еще более кровопролитному наземному вторжению для свержения ХАМАС.