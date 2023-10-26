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Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
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00:08 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/zhertvy-1905271749.html
Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе
Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе
Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:08
2023-10-26T00:08
израиль
сша
австралия
джо байден
энтони альбанезе
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. "Я не знаю, говорят ли палестинцы правду о том, сколько людей убиты. Я уверен, что это происходит, такова цена ведения войны", - сказал он во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Агентство Ассошиэйтед Пресс цитировало в среду данные министерства здравоохранения сектора Газа, согласно которым жертвами израильских бомбежек с 7 октября стали свыше 5,7 тысячи человек, включая 2,3 тысячи детей. "Израиль должен проявлять невероятную осторожность и сосредоточиться на преследовании парней, которые ведут эту войну против Израиля. Это не в их интересах, когда это не происходит. Но у меня нет никакого доверия к цифрам, которыми оперируют палестинцы", - сказал Байден. Нападение правящего в Газе движения ХАМАС на военные объекты и населенные пункты на юге Израиля унесло 7 октября, по данным израильской стороны, жизни не менее 1,4 тысячи человек, включая женщин, детей и стариков. Израиль в ответ наносит ракетно-бомбовые удары по палестинскому анклаву и готовится к потенциально еще более кровопролитному наземному вторжению для свержения ХАМАС.
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израиль, сша, австралия, джо байден, энтони альбанезе, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Австралия, Джо Байден, Энтони Альбанезе, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе

Байден заявил, что не доверяет данным Палестины о числе жертв в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители.
«
"Я не знаю, говорят ли палестинцы правду о том, сколько людей убиты. Я уверен, что это происходит, такова цена ведения войны", - сказал он во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.
Агентство Ассошиэйтед Пресс цитировало в среду данные министерства здравоохранения сектора Газа, согласно которым жертвами израильских бомбежек с 7 октября стали свыше 5,7 тысячи человек, включая 2,3 тысячи детей.
"Израиль должен проявлять невероятную осторожность и сосредоточиться на преследовании парней, которые ведут эту войну против Израиля. Это не в их интересах, когда это не происходит. Но у меня нет никакого доверия к цифрам, которыми оперируют палестинцы", - сказал Байден.
Нападение правящего в Газе движения ХАМАС на военные объекты и населенные пункты на юге Израиля унесло 7 октября, по данным израильской стороны, жизни не менее 1,4 тысячи человек, включая женщин, детей и стариков. Израиль в ответ наносит ракетно-бомбовые удары по палестинскому анклаву и готовится к потенциально еще более кровопролитному наземному вторжению для свержения ХАМАС.
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ИзраильСШААвстралияДжо БайденЭнтони АльбанезеХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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