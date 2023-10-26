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Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе

Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе - РИА Новости, 26.10.2023

Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:08

2023-10-26T00:08

2023-10-26T00:08

израиль

сша

австралия

джо байден

энтони альбанезе

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. "Я не знаю, говорят ли палестинцы правду о том, сколько людей убиты. Я уверен, что это происходит, такова цена ведения войны", - сказал он во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Агентство Ассошиэйтед Пресс цитировало в среду данные министерства здравоохранения сектора Газа, согласно которым жертвами израильских бомбежек с 7 октября стали свыше 5,7 тысячи человек, включая 2,3 тысячи детей. "Израиль должен проявлять невероятную осторожность и сосредоточиться на преследовании парней, которые ведут эту войну против Израиля. Это не в их интересах, когда это не происходит. Но у меня нет никакого доверия к цифрам, которыми оперируют палестинцы", - сказал Байден. Нападение правящего в Газе движения ХАМАС на военные объекты и населенные пункты на юге Израиля унесло 7 октября, по данным израильской стороны, жизни не менее 1,4 тысячи человек, включая женщин, детей и стариков. Израиль в ответ наносит ракетно-бомбовые удары по палестинскому анклаву и готовится к потенциально еще более кровопролитному наземному вторжению для свержения ХАМАС.

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905268834.html

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израиль, сша, австралия, джо байден, энтони альбанезе, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире