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СМИ: Зеленского лишили особого статуса на Западе - РИА Новости, 26.10.2023
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06:19 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/zelenskiy-1905286335.html
СМИ: Зеленского лишили особого статуса на Западе
СМИ: Зеленского лишили особого статуса на Западе - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: Зеленского лишили особого статуса на Западе
Эскалация палестино-израильского конфликта отвлекла Запад от Украины, с чем Владимиру Зеленскому, привыкшему к постоянному вниманию, придется смириться,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:19
2023-10-26T06:19
в мире
израиль
украина
германия
владимир зеленский
энтони блинкен
хамас
евросоюз
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Эскалация палестино-израильского конфликта отвлекла Запад от Украины, с чем Владимиру Зеленскому, привыкшему к постоянному вниманию, придется смириться, говорится в статье польского издания Forsal."Когда Владимир Зеленский занимался заменой старых друзей из Центральной Европы на новых, было ясно, что геополитика в итоге сделает свое дело", - указывает издание. Стремление подружиться с Германией и заменить Польшу Румынией с точки зрения Киева могло иметь какой-то смысл, однако уже вскоре стало понятно, что для страховки от возможных неудач восстановления отношений с сильнейшим государством ЕС недостаточно.Эскалация палестино-израильского конфликта и крах системы безопасности на Ближнем Востоке отвлекли внимание мира от проблем Украины, которая превратилась для Запада в "лишь один из фронтов" и перестала быть ключевым вызовом безопасности, отмечает Forsal."До сих пор именно Зеленский любезно соглашался на просьбы о встречах с ним. Находиться рядом с ним для лидеров других стран считалось престижным. На этот же раз Израиль решительно его отверг, указав, что сейчас не самое подходящее время и место для встреч", - говорится в статье.Как напомнило издание, несмотря на попытку Зеленского "подключиться" к израильской программе госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер Нетаньяху не увидел поводов для того, чтобы отвлекать мир на конфликт, которые не является "его войной". При этом сам Блинкен тоже "не проявлял особого энтузиазма" насчет идеи Зеленского."А ведь до недавнего времени западные политики боролись за внимание и присутствие на их мероприятиях этого украинца. Война с ХАМАС, которая может перерасти в региональный конфликт с участием Ирана и его прокси-союзников, изменила все. Зеленский должен смириться с тем, что у него появилась конкуренция", - резюмирует Forsal.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231025/spiker-1905270451.html
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в мире, израиль, украина, германия, владимир зеленский, энтони блинкен, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Зеленского лишили особого статуса на Западе

Forsal: эскалация в Израиле изменила отношение западных политиков к Зеленскому

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Эскалация палестино-израильского конфликта отвлекла Запад от Украины, с чем Владимиру Зеленскому, привыкшему к постоянному вниманию, придется смириться, говорится в статье польского издания Forsal.
"Когда Владимир Зеленский занимался заменой старых друзей из Центральной Европы на новых, было ясно, что геополитика в итоге сделает свое дело", - указывает издание. Стремление подружиться с Германией и заменить Польшу Румынией с точки зрения Киева могло иметь какой-то смысл, однако уже вскоре стало понятно, что для страховки от возможных неудач восстановления отношений с сильнейшим государством ЕС недостаточно.
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Эскалация палестино-израильского конфликта и крах системы безопасности на Ближнем Востоке отвлекли внимание мира от проблем Украины, которая превратилась для Запада в "лишь один из фронтов" и перестала быть ключевым вызовом безопасности, отмечает Forsal.
"До сих пор именно Зеленский любезно соглашался на просьбы о встречах с ним. Находиться рядом с ним для лидеров других стран считалось престижным. На этот же раз Израиль решительно его отверг, указав, что сейчас не самое подходящее время и место для встреч", - говорится в статье.
Как напомнило издание, несмотря на попытку Зеленского "подключиться" к израильской программе госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер Нетаньяху не увидел поводов для того, чтобы отвлекать мир на конфликт, которые не является "его войной". При этом сам Блинкен тоже "не проявлял особого энтузиазма" насчет идеи Зеленского.
"А ведь до недавнего времени западные политики боролись за внимание и присутствие на их мероприятиях этого украинца. Война с ХАМАС, которая может перерасти в региональный конфликт с участием Ирана и его прокси-союзников, изменила все. Зеленский должен смириться с тем, что у него появилась конкуренция", - резюмирует Forsal.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреИзраильУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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