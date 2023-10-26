https://ria.ru/20231026/zayavlenie-1905293862.html
"Выход один": в Германии сделали неожиданное заявление о России и США
"Выход один": в Германии сделали неожиданное заявление о России и США - РИА Новости, 26.10.2023
"Выход один": в Германии сделали неожиданное заявление о России и США
Правительство США для предотвращения полного коллапса должно наладить мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком, написал немецко-финский... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:48
2023-10-26T08:48
2023-10-26T18:00
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство США для предотвращения полного коллапса должно наладить мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Вашингтон понял, в какую беду он угодил из-за своей политики? Единственной альтернативой быстрому и неконтролируемому краху станут мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком", — поделился он своим мнением.Дотком также отметил, что данная мера не поможет полностью остановить упадок США, однако она замедлит его и сделает более контролируемым."В любом случае США не будут сверхдержавой к 2030 году", — заключил он.Ранее американский генерал Марк Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20231025/ssora-1905114929.html
https://ria.ru/20231026/rezolyutsiya-1905276105.html
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в мире, россия, сша, китай, марк милли, megaupload
В мире, Россия, США, Китай, Марк Милли, Megaupload
"Выход один": в Германии сделали неожиданное заявление о России и США
Немецкий предприниматель Дотком призвал США наладить мирные отношения с Россией