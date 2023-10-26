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ХАМАС заявило о гибели 50 заложников при обстреле со стороны ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.10.2023
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17:10 26.10.2023 (обновлено: 00:45 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/zalozhniki-1905449568.html
ХАМАС заявило о гибели 50 заложников при обстреле со стороны ЦАХАЛ
ХАМАС заявило о гибели 50 заложников при обстреле со стороны ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.10.2023
ХАМАС заявило о гибели 50 заложников при обстреле со стороны ЦАХАЛ
Около 50 израильских пленных в секторе Газа погибли при обстрелах, заявил официальный представитель военного крыла ХАМАС "Бригады "Аль-Кассам" Абу Убейда. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T17:10
2023-10-27T00:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Около 50 израильских пленных в секторе Газа погибли при обстрелах, заявил официальный представитель военного крыла ХАМАС "Бригады "Аль-Кассам" Абу Убейда.&quot;По оценкам бригад &quot;Аль-Кассам&quot;, около 50 заложников-сионистов (израильтян. — Прим. ред.) были убиты в секторе Газа в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) обстрелов и массовых убийств&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ранее палестинское движение сообщало о гибели по меньшей мере 21 заложника при атаках израильской армии. Речь шла в том числе о четырех иностранцах.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 6,5 тысячи, свыше 17 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
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Варвара Скокшина
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о гибели 50 заложников при обстреле со стороны ЦАХАЛ

ХАМАС: 50 израильских заложников погибли при обстрелах со стороны ЦАХЛ

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Около 50 израильских пленных в секторе Газа погибли при обстрелах, заявил официальный представитель военного крыла ХАМАС "Бригады "Аль-Кассам" Абу Убейда.
«

"По оценкам бригад "Аль-Кассам", около 50 заложников-сионистов (израильтян. — Прим. ред.) были убиты в секторе Газа в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) обстрелов и массовых убийств", — написал он в Telegram-канале.

Ранее палестинское движение сообщало о гибели по меньшей мере 21 заложника при атаках израильской армии. Речь шла в том числе о четырех иностранцах.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее
26 октября, 08:00
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 6,5 тысячи, свыше 17 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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