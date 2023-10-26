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СМИ: Катар работает над сделкой по освобождению заложников в секторе Газа - РИА Новости, 26.10.2023
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11:12 26.10.2023 (обновлено: 11:27 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/zalozhniki-1905325251.html
СМИ: Катар работает над сделкой по освобождению заложников в секторе Газа
СМИ: Катар работает над сделкой по освобождению заложников в секторе Газа - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: Катар работает над сделкой по освобождению заложников в секторе Газа
Катар работает над заключением сделки по освобождению еще 50 заложников в секторе Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:12
2023-10-26T11:27
в мире
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Катар работает над заключением сделки по освобождению еще 50 заложников в секторе Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Ранее сообщалось, что четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта."Доха сейчас работает над заключением сделки, которая обеспечит свободу для еще примерно 50 человек", - говорится в сообщении.В среду глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил о прогрессе в процессе освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в последние несколько дней.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/izrail-1905298134.html
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Варвара Скокшина
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
СМИ: Катар работает над сделкой по освобождению заложников в секторе Газа

FT: Катар работает над сделкой по освобождению еще 50 заложников в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Катар работает над заключением сделки по освобождению еще 50 заложников в секторе Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее сообщалось, что четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.
"Доха сейчас работает над заключением сделки, которая обеспечит свободу для еще примерно 50 человек", - говорится в сообщении.
В среду глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил о прогрессе в процессе освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в последние несколько дней.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам
26 октября, 09:19
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Отступать некуда": в США раскрыли кошмар, ожидающий Израиль в Газе
26 октября, 06:46
 
В миреКатарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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