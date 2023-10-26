https://ria.ru/20231026/zalozhniki-1905294374.html
Три человека с гражданством России и Израиля могут находиться в заложниках
Три человека с гражданством России и Израиля могут находиться в заложниках - РИА Новости, 26.10.2023
Три человека с гражданством России и Израиля могут находиться в заложниках
Три человека с гражданством России и Израиля, предположительно, находятся в заложниках, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:54
2023-10-26T08:54
2023-10-26T08:59
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три человека с гражданством России и Израиля, предположительно, находятся в заложниках, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов."У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках (в секторе Газа - ред.). Соответствующие контакты проводятся", - сказал посол в эфире программы "Полный контакт" на "Соловьев LIVE".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/izrail-1905287518.html
https://ria.ru/20231026/izrail-1905278906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Три человека с гражданством России и Израиля могут находиться в заложниках
Посол России: три человека с паспортами России и Израиля находятся в заложниках
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Три человека с гражданством России и Израиля, предположительно, находятся в заложниках, заявил
посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках (в секторе Газа - ред.). Соответствующие контакты проводятся", - сказал посол в эфире программы "Полный контакт" на "Соловьев LIVE".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Отступать некуда": в США раскрыли кошмар, ожидающий Израиль в Газе
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Глава минобороны Британии заявил о праве Израиля на преследование ХАМАС