https://ria.ru/20231026/zaderzhannye-1905363189.html
Израиль задержал около тысячи палестинцев на Западном берегу
Израиль задержал около тысячи палестинцев на Западном берегу - РИА Новости, 26.10.2023
Израиль задержал около тысячи палестинцев на Западном берегу
Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу около тысячи разыскиваемых палестинцев, включая порядка 660 связанных с ХАМАС, сообщила в РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:14
2023-10-26T13:14
2023-10-26T13:18
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израильские силовики за 18 дней эскалации задержали на Западном берегу около тысячи разыскиваемых палестинцев, включая порядка 660 связанных с ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."На сегодняшний день с начала войны дивизии на Западном берегу арестовали порядка 1000 разыскиваемых лиц, около 660 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.По данным военных, только за минувшую ночь были задержаны более 60 разыскиваемых палестинцев, из которых 46 имеют связи с ХАМАС.
https://ria.ru/20231026/khamas-1905331620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль задержал около тысячи палестинцев на Западном берегу
Израиль с начала эскалации задержал тысячу палестинцев, 650 связаны с ХАМАС