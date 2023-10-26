Рейтинг@Mail.ru
В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер" - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:54 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/yamal-1905371319.html
В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер"
В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер" - РИА Новости, 26.10.2023
В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер"
Центры единоборств "Северный характер" откроются в Пуровском и Ямальском районах ЯНАО в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:54
2023-10-26T13:54
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямальский район
тарко-сале
дмитрий артюхов
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905378491_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9aa3b1765db50c828d3452b63b2f8a4c.jpg
САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Центры единоборств "Северный характер" откроются в Пуровском и Ямальском районах ЯНАО в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств "Северный характер". В Тарко-Сале это будет первый в районе центр под единым окружным брендом. Здание площадью семь тысяч квадратных метров расположится в спортивном квартале на улице Геологов. Заниматься здесь смогут более 600 спортсменов", — говорится в сообщении. Планируют завершить строительство комплекса в сентябре 2024 года. В двухэтажном здании, помимо блока для тренировок по боксу, борьбе, дзюдо и карате, появится многофункциональный зал, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Открыть первый "Северный характер" в следующем году планируют и в Ямальском районе. В прошлом году в Яр-Сале для фигуристов и хоккеистов открыли новый ледовый корт "Лидер", а здание старого учреждения решено реконструировать под центр единоборств. Строители уже завершили демонтажные работы, обновили фасад, заменили окна и пол, установили стены и перегородки. Сейчас в будущем спортцентре идет отделка помещений. Посещать "Северный характер" ежедневно смогут порядка 150 жителей, уточняют в пресс-службе. Строительство центра единоборств в Тарко-Сале и реконструкция здания под "Северный характер" в Яр-Сале ведется при поддержке компании НОВАТЭК. "Наша цель — создать сильное спортивное сообщество, с общей идеей, профессиональными стандартами, внутренними соревнованиями. Настоящую спортивную семью, которая объединит единомышленников во всех уголках Ямала. Ведь единоборства — это не просто спорт, а еще и философия жизни, мотивация двигаться вперед. Благодарен нашему партнеру — компании НОВАТЭК, поддерживающей развитие массового спорта в регионе, и, конечно, тренерам и ребятам — за приверженность правильным ценностям", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Всего на Ямале будет 16 центров единоборств "Северный характер". Уже открыты залы в Салехарде, Лабытнанги и Харпе, Аксарке, Новом Уренгое, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20231020/instrumenty-1904261332.html
https://ria.ru/20231019/yamal-1903916659.html
ямал
ямальский район
тарко-сале
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905378491_441:343:2715:2048_1920x0_80_0_0_ebd5c44c3fa5ecb0dd37a9d91cbcaf84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, ямальский район, тарко-сале, дмитрий артюхов, новатэк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямальский район, Тарко-Сале, Дмитрий Артюхов, Новатэк

В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер"

CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (Cropped) / В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств "Северный характер"
В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств Северный характер - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (Cropped) /
В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств "Северный характер"
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Центры единоборств "Северный характер" откроются в Пуровском и Ямальском районах ЯНАО в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств "Северный характер". В Тарко-Сале это будет первый в районе центр под единым окружным брендом. Здание площадью семь тысяч квадратных метров расположится в спортивном квартале на улице Геологов. Заниматься здесь смогут более 600 спортсменов", — говорится в сообщении.
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала
20 октября, 21:19
Планируют завершить строительство комплекса в сентябре 2024 года. В двухэтажном здании, помимо блока для тренировок по боксу, борьбе, дзюдо и карате, появится многофункциональный зал, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом.
Открыть первый "Северный характер" в следующем году планируют и в Ямальском районе. В прошлом году в Яр-Сале для фигуристов и хоккеистов открыли новый ледовый корт "Лидер", а здание старого учреждения решено реконструировать под центр единоборств. Строители уже завершили демонтажные работы, обновили фасад, заменили окна и пол, установили стены и перегородки. Сейчас в будущем спортцентре идет отделка помещений. Посещать "Северный характер" ежедневно смогут порядка 150 жителей, уточняют в пресс-службе.
Строительство центра единоборств в Тарко-Сале и реконструкция здания под "Северный характер" в Яр-Сале ведется при поддержке компании НОВАТЭК.
Салехард - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале
19 октября, 17:55
"Наша цель — создать сильное спортивное сообщество, с общей идеей, профессиональными стандартами, внутренними соревнованиями. Настоящую спортивную семью, которая объединит единомышленников во всех уголках Ямала. Ведь единоборства — это не просто спорт, а еще и философия жизни, мотивация двигаться вперед. Благодарен нашему партнеру — компании НОВАТЭК, поддерживающей развитие массового спорта в регионе, и, конечно, тренерам и ребятам — за приверженность правильным ценностям", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Всего на Ямале будет 16 центров единоборств "Северный характер". Уже открыты залы в Салехарде, Лабытнанги и Харпе, Аксарке, Новом Уренгое, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмальский районТарко-СалеДмитрий АртюховНоватэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала