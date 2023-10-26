https://ria.ru/20231026/yamal-1905371319.html
В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер"
В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер" - РИА Новости, 26.10.2023
В двух районах Ямала появятся центры единоборств "Северный характер"
Центры единоборств "Северный характер" откроются в Пуровском и Ямальском районах ЯНАО в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:54
2023-10-26T13:54
2023-10-26T13:54
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямальский район
тарко-сале
дмитрий артюхов
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905378491_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9aa3b1765db50c828d3452b63b2f8a4c.jpg
САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Центры единоборств "Северный характер" откроются в Пуровском и Ямальском районах ЯНАО в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств "Северный характер". В Тарко-Сале это будет первый в районе центр под единым окружным брендом. Здание площадью семь тысяч квадратных метров расположится в спортивном квартале на улице Геологов. Заниматься здесь смогут более 600 спортсменов", — говорится в сообщении. Планируют завершить строительство комплекса в сентябре 2024 года. В двухэтажном здании, помимо блока для тренировок по боксу, борьбе, дзюдо и карате, появится многофункциональный зал, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Открыть первый "Северный характер" в следующем году планируют и в Ямальском районе. В прошлом году в Яр-Сале для фигуристов и хоккеистов открыли новый ледовый корт "Лидер", а здание старого учреждения решено реконструировать под центр единоборств. Строители уже завершили демонтажные работы, обновили фасад, заменили окна и пол, установили стены и перегородки. Сейчас в будущем спортцентре идет отделка помещений. Посещать "Северный характер" ежедневно смогут порядка 150 жителей, уточняют в пресс-службе. Строительство центра единоборств в Тарко-Сале и реконструкция здания под "Северный характер" в Яр-Сале ведется при поддержке компании НОВАТЭК. "Наша цель — создать сильное спортивное сообщество, с общей идеей, профессиональными стандартами, внутренними соревнованиями. Настоящую спортивную семью, которая объединит единомышленников во всех уголках Ямала. Ведь единоборства — это не просто спорт, а еще и философия жизни, мотивация двигаться вперед. Благодарен нашему партнеру — компании НОВАТЭК, поддерживающей развитие массового спорта в регионе, и, конечно, тренерам и ребятам — за приверженность правильным ценностям", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Всего на Ямале будет 16 центров единоборств "Северный характер". Уже открыты залы в Салехарде, Лабытнанги и Харпе, Аксарке, Новом Уренгое, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20231020/instrumenty-1904261332.html
https://ria.ru/20231019/yamal-1903916659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, ямальский район, тарко-сале, дмитрий артюхов, новатэк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямальский район, Тарко-Сале, Дмитрий Артюхов, Новатэк
САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Центры единоборств "Северный характер" откроются в Пуровском и Ямальском районах ЯНАО в следующем году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Пуровском и Ямальском районах появятся центры единоборств "Северный характер". В Тарко-Сале
это будет первый в районе центр под единым окружным брендом. Здание площадью семь тысяч квадратных метров расположится в спортивном квартале на улице Геологов. Заниматься здесь смогут более 600 спортсменов", — говорится в сообщении.
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Планируют завершить строительство комплекса в сентябре 2024 года. В двухэтажном здании, помимо блока для тренировок по боксу, борьбе, дзюдо и карате, появится многофункциональный зал, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом.
Открыть первый "Северный характер" в следующем году планируют и в Ямальском районе. В прошлом году в Яр-Сале для фигуристов и хоккеистов открыли новый ледовый корт "Лидер", а здание старого учреждения решено реконструировать под центр единоборств. Строители уже завершили демонтажные работы, обновили фасад, заменили окна и пол, установили стены и перегородки. Сейчас в будущем спортцентре идет отделка помещений. Посещать "Северный характер" ежедневно смогут порядка 150 жителей, уточняют в пресс-службе.
Строительство центра единоборств в Тарко-Сале и реконструкция здания под "Северный характер" в Яр-Сале ведется при поддержке компании НОВАТЭК
.
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"Наша цель — создать сильное спортивное сообщество, с общей идеей, профессиональными стандартами, внутренними соревнованиями. Настоящую спортивную семью, которая объединит единомышленников во всех уголках Ямала. Ведь единоборства — это не просто спорт, а еще и философия жизни, мотивация двигаться вперед. Благодарен нашему партнеру — компании НОВАТЭК, поддерживающей развитие массового спорта в регионе, и, конечно, тренерам и ребятам — за приверженность правильным ценностям", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
.
Всего на Ямале будет 16 центров единоборств "Северный характер". Уже открыты залы в Салехарде
, Лабытнанги
и Харпе, Аксарке, Новом Уренгое
, отмечает пресс-служба.