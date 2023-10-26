https://ria.ru/20231026/yamal-1905370286.html
Путевки на Ямал разыграют на выставке "Россия" в Москве
Путевки на Ямал разыграют на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 26.10.2023
Путевки на Ямал разыграют на выставке "Россия" в Москве
Посетители выставки-форума "Россия" в Москве смогут принять участие в розыгрыше путевок на Ямал, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:54
2023-10-26T13:54
2023-10-26T13:54
ямало-ненецкий автономный округ
москва
ямал
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САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Посетители выставки-форума "Россия" в Москве смогут принять участие в розыгрыше путевок на Ямал, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Ее участниками станут субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. На выставке представят достижения, набравшие наибольшее число голосов на сайте Достижения.рф. Ямал представил на голосование 13 достижений, за которые уже проголосовали более 6 тысяч человек, уточняет пресс-служба. "На выставке-форуме "Россия" разыграют путевки на Ямал. Посетители смогут выиграть тур по стоповер-программе "Путешествие на Полярный круг" или индивидуальную поездку в регион на два дня. Для участия надо ответить на вопросы об округе в онлайн-викторине. Розыгрыш стартует 4 ноября и пройдет в онлайн-формате. Среди участников выберут 20 победителей. Их имена объявят в группе "ВКонтакте" "Туризм на Ямале", - говорится в сообщении. Также на выставке будут работать интерактивные панели, где каждый сможет познакомиться с природными достопримечательностями округа и популярными туристическими маршрутами, предложить свои идеи по развитию Ямала. 23 ноября, в День региона, путешественник Алексей Жирухин расскажет участникам о своей поездке на Крайний Север. Вместе с друзьями он первым проехал путь от Твери до Салехарда на "Москвиче", чтобы показать доступность маршрута. Презентация пройдет в рамках деловой программы образовательной площадки российского общества "Знание", отмечают в пресс-службе. "Наша миссия – рассказать о ценностях и уникальности региона для привлечения путешественников на Ямал. На таких масштабных мероприятиях предоставляется возможность не только показать свои сильные стороны, но и познакомиться с опытом других экспонентов", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора Агентства по развитию регионального туризма Яны Дерко.
https://ria.ru/20231020/zayavu-1904139535.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Ямал
САЛЕХАРД, 26 окт - РИА Новости. Посетители выставки-форума "Россия" в Москве смогут принять участие в розыгрыше путевок на Ямал, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Ее участниками станут субъекты РФ
, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. На выставке представят достижения, набравшие наибольшее число голосов на сайте Достижения.рф. Ямал представил на голосование 13 достижений, за которые уже проголосовали более 6 тысяч человек, уточняет пресс-служба.
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"На выставке-форуме "Россия" разыграют путевки на Ямал. Посетители смогут выиграть тур по стоповер-программе "Путешествие на Полярный круг" или индивидуальную поездку в регион на два дня. Для участия надо ответить на вопросы об округе в онлайн-викторине. Розыгрыш стартует 4 ноября и пройдет в онлайн-формате. Среди участников выберут 20 победителей. Их имена объявят в группе "ВКонтакте" "Туризм на Ямале", - говорится в сообщении.
Также на выставке будут работать интерактивные панели, где каждый сможет познакомиться с природными достопримечательностями округа и популярными туристическими маршрутами, предложить свои идеи по развитию Ямала.
23 ноября, в День региона, путешественник Алексей Жирухин расскажет участникам о своей поездке на Крайний Север. Вместе с друзьями он первым проехал путь от Твери
до Салехарда
на "Москвиче", чтобы показать доступность маршрута. Презентация пройдет в рамках деловой программы образовательной площадки российского общества "Знание", отмечают в пресс-службе.
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"Наша миссия – рассказать о ценностях и уникальности региона для привлечения путешественников на Ямал. На таких масштабных мероприятиях предоставляется возможность не только показать свои сильные стороны, но и познакомиться с опытом других экспонентов", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора Агентства по развитию регионального туризма Яны Дерко.