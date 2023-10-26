https://ria.ru/20231026/vzryvy-1905500379.html

Власти Украины сообщили о взрывах в Херсоне

Власти Украины сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 26.10.2023

Власти Украины сообщили о взрывах в Херсоне

Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:48

2023-10-26T20:48

2023-10-26T20:50

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По словам Мрочко, Херсон повергся обстрелам, "несколько взрывов прогремело в Днепровском районе города", - написал он в своем Telegram-канале. Чиновник призвал жителей города держатся подальше окон. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Херсонской области был объявлен в 19.29 (совпадает с мск), позже его отменили. В 19.45 тревога была объявлена в Харьковской области Украины, звучит до сих пор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905244682.html

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в мире, украина, херсон, херсонская область