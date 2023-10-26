https://ria.ru/20231026/vystavka-1905499300.html

Путин посетит выставку "Россия", но не в день открытия, сообщили в Кремле

Путин посетит выставку "Россия", но не в день открытия, сообщили в Кремле - РИА Новости, 27.10.2023

Путин посетит выставку "Россия", но не в день открытия, сообщили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума "Россия", но так или иначе посмотрит экспозицию, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T20:40

2023-10-26T20:40

2023-10-27T00:03

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума "Россия", но так или иначе посмотрит экспозицию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин выставку "Россия", которая вскоре откроется на ВДНХ. Выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231018/vdnkh-1903553494.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, михаил мишустин, снг