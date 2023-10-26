https://ria.ru/20231026/vystavka-1905499300.html
Путин посетит выставку "Россия", но не в день открытия, сообщили в Кремле
Путин посетит выставку "Россия", но не в день открытия, сообщили в Кремле - РИА Новости, 27.10.2023
Путин посетит выставку "Россия", но не в день открытия, сообщили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума "Россия", но так или иначе посмотрит экспозицию, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T20:40
2023-10-26T20:40
2023-10-27T00:03
россия
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владимир путин
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михаил мишустин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума "Россия", но так или иначе посмотрит экспозицию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин выставку "Россия", которая вскоре откроется на ВДНХ. Выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231018/vdnkh-1903553494.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, михаил мишустин, снг
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, СНГ
Путин посетит выставку "Россия", но не в день открытия, сообщили в Кремле
Песков анонсировал посещение Путиным выставки-форума "Россия"