В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю
В Сочи открылась выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая"
© Фото : Музей Н. Островского в г. Сочи/TelegramВыставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи
СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" открылась в сочинском Музее имени Островского, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка, подготовленная Государственным центральным музеем кино в Москве, организована в рамках проекта к 100-летию со дня рождения режиссера.
© Фото : Музей Н. Островского в г. Сочи/TelegramВыставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи
Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи
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"Сегодня открытие выставки, вход свободный", - сказала РИА Новости заведующая сектором экскурсий и массовых мероприятий Музея Островского Елена Самарина
В залах представлены раскадровки к фильмам, предметы для операторской работы, элементы костюмов главных героев советских картин, есть и артефакты: среди подлинников - режиссерский сценарий фильма "Бриллиантовая рука", перламутровые пуговицы халата, который искала актриса Светлана Светличная, исполняющая роль роковой красавицы. Экспозиция дополнена современными контентом и интерактивными панелями для удобства посетителей.
Выставка открыта до 17 ноября.