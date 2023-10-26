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В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю - РИА Новости, 26.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/vystavka-1905450023.html
В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю
В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю - РИА Новости, 26.10.2023
В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю
Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" открылась в сочинском Музее имени Островского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:13
2023-10-26T17:13
культура
сочи
москва
леонид гайдай
светлана светличная
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СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" открылась в сочинском Музее имени Островского, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, подготовленная Государственным центральным музеем кино в Москве, организована в рамках проекта к 100-летию со дня рождения режиссера. "Сегодня открытие выставки, вход свободный", - сказала РИА Новости заведующая сектором экскурсий и массовых мероприятий Музея Островского Елена Самарина В залах представлены раскадровки к фильмам, предметы для операторской работы, элементы костюмов главных героев советских картин, есть и артефакты: среди подлинников - режиссерский сценарий фильма "Бриллиантовая рука", перламутровые пуговицы халата, который искала актриса Светлана Светличная, исполняющая роль роковой красавицы. Экспозиция дополнена современными контентом и интерактивными панелями для удобства посетителей. Выставка открыта до 17 ноября.
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сочи, москва, леонид гайдай, светлана светличная
Культура, Сочи, Москва, Леонид Гайдай, Светлана Светличная
В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю

В Сочи открылась выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая"

© Фото : Музей Н. Островского в г. Сочи/TelegramВыставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи
Выставка Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Музей Н. Островского в г. Сочи/Telegram
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" открылась в сочинском Музее имени Островского, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка, подготовленная Государственным центральным музеем кино в Москве, организована в рамках проекта к 100-летию со дня рождения режиссера.
© Фото : Музей Н. Островского в г. Сочи/TelegramВыставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи
Выставка Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Музей Н. Островского в г. Сочи/Telegram
Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" в Литературно-мемориальном музее Н.А. Островского в Сочи
«
"Сегодня открытие выставки, вход свободный", - сказала РИА Новости заведующая сектором экскурсий и массовых мероприятий Музея Островского Елена Самарина
В залах представлены раскадровки к фильмам, предметы для операторской работы, элементы костюмов главных героев советских картин, есть и артефакты: среди подлинников - режиссерский сценарий фильма "Бриллиантовая рука", перламутровые пуговицы халата, который искала актриса Светлана Светличная, исполняющая роль роковой красавицы. Экспозиция дополнена современными контентом и интерактивными панелями для удобства посетителей.
Выставка открыта до 17 ноября.
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
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КультураСочиМоскваЛеонид ГайдайСветлана Светличная
 
 
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