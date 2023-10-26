https://ria.ru/20231026/vystavka-1905450023.html

В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю

В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю - РИА Новости, 26.10.2023

В Сочи открылась выставка, посвященная режиссеру Леониду Гайдаю

Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" открылась в сочинском Музее имени Островского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:13

2023-10-26T17:13

2023-10-26T17:13

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сочи

москва

леонид гайдай

светлана светличная

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СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" открылась в сочинском Музее имени Островского, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, подготовленная Государственным центральным музеем кино в Москве, организована в рамках проекта к 100-летию со дня рождения режиссера. "Сегодня открытие выставки, вход свободный", - сказала РИА Новости заведующая сектором экскурсий и массовых мероприятий Музея Островского Елена Самарина В залах представлены раскадровки к фильмам, предметы для операторской работы, элементы костюмов главных героев советских картин, есть и артефакты: среди подлинников - режиссерский сценарий фильма "Бриллиантовая рука", перламутровые пуговицы халата, который искала актриса Светлана Светличная, исполняющая роль роковой красавицы. Экспозиция дополнена современными контентом и интерактивными панелями для удобства посетителей. Выставка открыта до 17 ноября.

https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html

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