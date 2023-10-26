https://ria.ru/20231026/vystavka-1905289781.html

Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме

Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме - РИА Новости, 26.10.2023

Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме

Шесть московских предприятий представили свои инновационные разработки в области искусственного интеллекта, машиностроения, ИТ-технологий на международной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:44

2023-10-26T07:44

2023-10-26T09:57

вьетнам

москва

экономика

владислав овчинский

технологии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть московских предприятий представили свои инновационные разработки в области искусственного интеллекта, машиностроения, ИТ-технологий на международной выставке во Вьетнаме, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр "Моспром" ... Так, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме. Там свои инновационные разработки и продукцию представили шесть московских производителей", - приводятся на портале слова министра правительства Москвы Владислава Овчинского. По его словам, на выставке столичные промышленники заключили договоры о сотрудничестве с вьетнамскими партнерами. Уточняется, что иностранцы заинтересовались продукцией компании "КАТЕ", занимающейся разработкой и производством автоматических коробок передач, и производителем систем управления движением поездов "Элтеза".

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вьетнам

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вьетнам, москва, экономика, владислав овчинский, технологии