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Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме - РИА Новости, 26.10.2023
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07:44 26.10.2023 (обновлено: 09:57 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/vystavka-1905289781.html
Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме
Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме - РИА Новости, 26.10.2023
Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме
Шесть московских предприятий представили свои инновационные разработки в области искусственного интеллекта, машиностроения, ИТ-технологий на международной... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:44
2023-10-26T09:57
вьетнам
москва
экономика
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть московских предприятий представили свои инновационные разработки в области искусственного интеллекта, машиностроения, ИТ-технологий на международной выставке во Вьетнаме, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр "Моспром" ... Так, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме. Там свои инновационные разработки и продукцию представили шесть московских производителей", - приводятся на портале слова министра правительства Москвы Владислава Овчинского. По его словам, на выставке столичные промышленники заключили договоры о сотрудничестве с вьетнамскими партнерами. Уточняется, что иностранцы заинтересовались продукцией компании "КАТЕ", занимающейся разработкой и производством автоматических коробок передач, и производителем систем управления движением поездов "Элтеза".
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вьетнам, москва, экономика, владислав овчинский, технологии
Вьетнам, Москва, Экономика, Владислав Овчинский, Технологии
Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме

На выставке во Вьетнаме шесть предприятий из Москвы показали разработки по ИИ

© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыСтенд московских промпредприятий на международной индустриальной выставке во Вьетнаме
Стенд московских промпредприятий на международной индустриальной выставке во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Стенд московских промпредприятий на международной индустриальной выставке во Вьетнаме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть московских предприятий представили свои инновационные разработки в области искусственного интеллекта, машиностроения, ИТ-технологий на международной выставке во Вьетнаме, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр "Моспром" ... Так, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме. Там свои инновационные разработки и продукцию представили шесть московских производителей", - приводятся на портале слова министра правительства Москвы Владислава Овчинского.
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По его словам, на выставке столичные промышленники заключили договоры о сотрудничестве с вьетнамскими партнерами. Уточняется, что иностранцы заинтересовались продукцией компании "КАТЕ", занимающейся разработкой и производством автоматических коробок передач, и производителем систем управления движением поездов "Элтеза".
 
ВьетнамМоскваЭкономикаВладислав ОвчинскийТехнологии
 
 
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