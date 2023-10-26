Шесть московских предприятий представили разработки на выставке во Вьетнаме
На выставке во Вьетнаме шесть предприятий из Москвы показали разработки по ИИ
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыСтенд московских промпредприятий на международной индустриальной выставке во Вьетнаме
Стенд московских промпредприятий на международной индустриальной выставке во Вьетнаме
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть московских предприятий представили свои инновационные разработки в области искусственного интеллекта, машиностроения, ИТ-технологий на международной выставке во Вьетнаме, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр "Моспром" ... Так, с января 2023 года провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме. Там свои инновационные разработки и продукцию представили шесть московских производителей", - приводятся на портале слова министра правительства Москвы Владислава Овчинского.
По его словам, на выставке столичные промышленники заключили договоры о сотрудничестве с вьетнамскими партнерами. Уточняется, что иностранцы заинтересовались продукцией компании "КАТЕ", занимающейся разработкой и производством автоматических коробок передач, и производителем систем управления движением поездов "Элтеза".