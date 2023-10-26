https://ria.ru/20231026/vybory-1905418583.html

Политолог: выборы в Молдавии заранее можно считать сфальсифицированными

Политолог: выборы в Молдавии заранее можно считать сфальсифицированными - РИА Новости, 26.10.2023

Политолог: выборы в Молдавии заранее можно считать сфальсифицированными

Местные выборы в Молдавии заранее можно считать сфальсифицированными, поскольку власти изменили кодекс о выборах с нарушением всех норм, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:44

2023-10-26T15:44

2023-10-26T15:44

в мире

илан шор

молдавия

игорь додон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Местные выборы в Молдавии заранее можно считать сфальсифицированными, поскольку власти изменили кодекс о выборах с нарушением всех норм, заявил РИА Новости молдавский политолог, бывший вице-премьер Виктор Степанюк. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Парламент Молдавии в октябре в экстренном порядке внес поправки в кодекс о выборах, которые закрепляют новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. "Избирательное законодательство, как правило, не меняется год, а в некоторых странах и полгода. Избирательная кампания началась, и менять правила во время игры нельзя. Если президент и вся армия юристов, председателей парламентских комитетов и министров делают подобное, то это антидемократический прецедент. С этой точки зрения выборы можно считать фальсифицированными", - заявил Степанюк. По его словам, в одобренных властями поправках, которые ограничивают право определенных лиц участвовать в выборах, есть юридическая и политическая подоплека. С юридической точки зрения подозреваемые должны пользоваться всеми прописанными в законах правами, пока суд не признал их виновными. С политической точки зрения создается прецедент политической расправы, особенно на фоне давления на представителей оппозиции. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски у исполняющей обязанности председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей политсилы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора, они помещены под арест. Также члены запрещенной партии "Шор" были лишены права участвовать в выборах. Обыски регулярно проводятся и у представителей партии социалистов, против лидера которой Игоря Додона также заведено несколько уголовных дел. Кроме того, в четверг прошли обыски у членов оппозиционно партии "Шанс".

https://ria.ru/20231025/sandu-1905251075.html

https://ria.ru/20231014/moldavia-1902816839.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, илан шор, молдавия, игорь додон