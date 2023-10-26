https://ria.ru/20231026/voyna-1905497212.html

ХАМАС: Россия способна сыграть значительную роль в прекращении войны в Газе

ХАМАС: Россия способна сыграть значительную роль в прекращении войны в Газе - РИА Новости, 26.10.2023

ХАМАС: Россия способна сыграть значительную роль в прекращении войны в Газе

Россия способна сыграть значительную роль в прекращении войны в секторе Газа и доставке помощи в анклав, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:32

2023-10-26T20:32

2023-10-26T20:38

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

израиль

сша

муса абу марзук

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg

КАИР, 26 окт - РИА Новости. Россия способна сыграть значительную роль в прекращении войны в секторе Газа и доставке помощи в анклав, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.По словам палестинского политика, ХАМАС "ценит роль России на международном уровне, особенно использование ею права вето в ответ на позицию США, безгранично поддерживающих оккупацию (Израиль - ред.)"."Но Россия может сыграть более значительную роль в прекращении агрессии против нашего народа в секторе Газа и оказании международного давления для доставки срочной помощи нашему народу в секторе", - заявил Хусам Бадран.Ранее в четверг палестинское движение ХАМАС заявило, что замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук и замглавы МИД РФ Михаил Богданов провели встречу в Москве. В сообщении указывалось, что в ходе этой встречи руководство движения высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/khamas-1905454358.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

россия

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, сша, муса абу марзук, оон, в мире