https://ria.ru/20231026/vmeshatelstvo-1905445435.html

Ситуация в Газе требует вмешательства прокурора МУС, заявил МИД Палестины

Ситуация в Газе требует вмешательства прокурора МУС, заявил МИД Палестины - РИА Новости, 26.10.2023

Ситуация в Газе требует вмешательства прокурора МУС, заявил МИД Палестины

Ситуация в секторе Газе требует немедленного вмешательства прокурора Международного уголовного суда (МУС), заявил на пресс-конференции в Гааге в четверг глава... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:00

2023-10-26T17:00

2023-10-26T17:00

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ГААГА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация в секторе Газе требует немедленного вмешательства прокурора Международного уголовного суда (МУС), заявил на пресс-конференции в Гааге в четверг глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. В среду глава МИД Палестины Рияд аль-Малики посетил МУС в Гааге и встретился с прокурором суда Каримом Ханом. "Ситуация в секторе Газа сейчас настолько опасна, что требует немедленного вмешательства прокурора МУС", - приводит слова аль-Малики агентство Франс Пресс. Министр обвинил Израиль в совершении военных преступлений и преступлений против человечности и отметил, что палестинская администрация "работает с прокурором МУС". По его словам, палестинцы подали второе заявление в Международный суд ООН, который также находится в Гааге. Ранее МУС рассказал РИА Новости, что ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию и о новых преступлениях. В инстанции отметили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Палестина присоединилась к Римскому статуту 2 января 2015 года и признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с 13 июня 2014 года", говорится в документах суда. Международный суд ООН в конце октября сообщил, что начнет 19 февраля 2024 года слушания "по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/khamas-1905420956.html

https://ria.ru/20231026/pogibshie-1905441439.html

https://ria.ru/20231026/operatsiya-1905435816.html

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в мире, израиль, палестина, восточный иерусалим, владимир путин, рияд аль-малики, хамас, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году