https://ria.ru/20231026/vliyanie-1905446263.html

"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским

"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским - РИА Новости, 26.10.2023

"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский лишится возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи его стране из-за избрания спикером палаты... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:02

2023-10-26T17:02

2023-10-26T19:15

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_0:101:3026:1803_1920x0_80_0_0_142b9f8d9e4de609be7cc296cb8856b3.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишится возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи его стране из-за избрания спикером палаты представителей США Майка Джонсона, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Фактически с Зеленским уже никто говорить <...> вообще не будет в Соединенных Штатах Америки. Зеленский — это уже отработанный материал", — отметил он.Соскин подчеркнул, что единственным решением в сложившейся тяжелой ситуации на Украине станет отставка действующего президента.Накануне палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера, им стал республиканец Майк Джонсон. По сообщениям газеты Hill, в последнее время он известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи.

https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html

https://ria.ru/20231026/zayavlenie-1905293862.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма