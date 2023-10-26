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"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским - РИА Новости, 26.10.2023
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17:02 26.10.2023 (обновлено: 19:15 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/vliyanie-1905446263.html
"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским
"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским - РИА Новости, 26.10.2023
"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский лишится возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи его стране из-за избрания спикером палаты... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:02
2023-10-26T19:15
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишится возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи его стране из-за избрания спикером палаты представителей США Майка Джонсона, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Фактически с Зеленским уже никто говорить &lt;...&gt; вообще не будет в Соединенных Штатах Америки. Зеленский — это уже отработанный материал", — отметил он.Соскин подчеркнул, что единственным решением в сложившейся тяжелой ситуации на Украине станет отставка действующего президента.Накануне палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера, им стал республиканец Майк Джонсон. По сообщениям газеты Hill, в последнее время он известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи.
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
"Его отработали": в Киеве раскрыли, что случится с Зеленским

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет влияние в США из-за Джонсона

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишится возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи его стране из-за избрания спикером палаты представителей США Майка Джонсона, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Фактически с Зеленским уже никто говорить <...> вообще не будет в Соединенных Штатах Америки. Зеленский — это уже отработанный материал", — отметил он.
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Соскин подчеркнул, что единственным решением в сложившейся тяжелой ситуации на Украине станет отставка действующего президента.
Накануне палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера, им стал республиканец Майк Джонсон. По сообщениям газеты Hill, в последнее время он известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи.
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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