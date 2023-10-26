https://ria.ru/20231026/vengriya-1905475766.html

Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине

Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине - РИА Новости, 26.10.2023

Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине

Странам Евросоюза нужно разработать новую стратегию в конфликте на Украине, прежде чем выделять деньги Киеву, заявил советник премьер-министра Венгрии по... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:55

2023-10-26T18:55

2023-10-26T19:52

украина

будапешт

в мире

венгрия

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 26 окт — РИА Новости. Странам Евросоюза нужно разработать новую стратегию в конфликте на Украине, прежде чем выделять деньги Киеву, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.По его словам, концепция Запада ранее заключалась в том, чтобы ВСУ вели бои, а зарубежные страны оказывали им поддержку. По мнению представителей этих государств, такой план должен был привести к поражению России, отметил Орбан."Однако на сегодня всем стало очевидно, что эта стратегия не работает, а нужна новая стратегия. По нашему мнению, сначала нужна новая стратегия, а потом складывание ее финансовой основы, а не наоборот", — написал он в соцсети Facebook*.Советник премьера также сообщил, что во время саммита ЕС Будапешт предложил на следующем заседании провести "стратегические дискуссии о том, какова будет новая стратегия". По словам Орбана, его страна настаивает, чтобы новая концепция строилась на мирном урегулировании конфликта.Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока вместо внятного обоснования будут звучать лишь призывы "дать больше денег".Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Киеву, укрепления обороноспособности союза и реализации программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить на финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года. В свою очередь, Орбан назвал это предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные киевским властям до этого.Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904733277.html

https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html

https://ria.ru/20231026/orban-1905421997.html

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украина, будапешт, в мире, венгрия, евросоюз