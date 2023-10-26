Рейтинг@Mail.ru
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 26.10.2023 (обновлено: 19:52 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/vengriya-1905475766.html
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине
Странам Евросоюза нужно разработать новую стратегию в конфликте на Украине, прежде чем выделять деньги Киеву, заявил советник премьер-министра Венгрии по... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:55
2023-10-26T19:52
украина
будапешт
в мире
венгрия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782752498_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_a636036ff00c57de84a41682c5020455.jpg
БУДАПЕШТ, 26 окт — РИА Новости. Странам Евросоюза нужно разработать новую стратегию в конфликте на Украине, прежде чем выделять деньги Киеву, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.По его словам, концепция Запада ранее заключалась в том, чтобы ВСУ вели бои, а зарубежные страны оказывали им поддержку. По мнению представителей этих государств, такой план должен был привести к поражению России, отметил Орбан.&quot;Однако на сегодня всем стало очевидно, что эта стратегия не работает, а нужна новая стратегия. По нашему мнению, сначала нужна новая стратегия, а потом складывание ее финансовой основы, а не наоборот&quot;, — написал он в соцсети Facebook*.Советник премьера также сообщил, что во время саммита ЕС Будапешт предложил на следующем заседании провести "стратегические дискуссии о том, какова будет новая стратегия". По словам Орбана, его страна настаивает, чтобы новая концепция строилась на мирном урегулировании конфликта.Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока вместо внятного обоснования будут звучать лишь призывы "дать больше денег".Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Киеву, укрепления обороноспособности союза и реализации программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить на финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года. В свою очередь, Орбан назвал это предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные киевским властям до этого.Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904733277.html
https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html
https://ria.ru/20231026/orban-1905421997.html
украина
будапешт
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782752498_0:0:2364:1773_1920x0_80_0_0_cb73def5b98469e1b82f6cd0d24963ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, будапешт, в мире, венгрия, евросоюз
Украина, Будапешт, В мире, Венгрия, Евросоюз
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине

В Будапеште заявили, что предложили ЕС не давать денег Киеву до новой стратегии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 окт — РИА Новости. Странам Евросоюза нужно разработать новую стратегию в конфликте на Украине, прежде чем выделять деньги Киеву, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.
По его словам, концепция Запада ранее заключалась в том, чтобы ВСУ вели бои, а зарубежные страны оказывали им поддержку. По мнению представителей этих государств, такой план должен был привести к поражению России, отметил Орбан.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым
23 октября, 16:34
«

"Однако на сегодня всем стало очевидно, что эта стратегия не работает, а нужна новая стратегия. По нашему мнению, сначала нужна новая стратегия, а потом складывание ее финансовой основы, а не наоборот", — написал он в соцсети Facebook*.

Советник премьера также сообщил, что во время саммита ЕС Будапешт предложил на следующем заседании провести "стратегические дискуссии о том, какова будет новая стратегия". По словам Орбана, его страна настаивает, чтобы новая концепция строилась на мирном урегулировании конфликта.
Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока вместо внятного обоснования будут звучать лишь призывы "дать больше денег".
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Венгрии призвали не давать Украине ни копейки из бюджета ЕС
28 сентября, 16:39
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Киеву, укрепления обороноспособности союза и реализации программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить на финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года. В свою очередь, Орбан назвал это предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные киевским властям до этого.
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.
Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины
26 октября, 15:55
 
УкраинаБудапештВ миреВенгрияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала