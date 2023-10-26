https://ria.ru/20231026/vengriya-1905421683.html
Орбан пригрозил заблокировать выделение новых средств ЕС на помощь Украине
Орбан пригрозил заблокировать выделение новых средств ЕС на помощь Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Орбан пригрозил заблокировать выделение новых средств ЕС на помощь Украине
Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета Евросоюза, пока вместо внятного обоснования будут звучать лишь призывы "дать больше... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:54
2023-10-26T15:54
2023-10-26T17:40
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета Евросоюза, пока вместо внятного обоснования будут звучать лишь призывы "дать больше денег", заявил премьер-министр республики Виктор Орбан."В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть, просто "давайте дадим больше денег". Так не пойдет. Пока что мы это отвергаем", — сказал политик журналистам перед началом саммита ЕС.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, укрепления обороноспособности союза, а также на реализацию программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные украинским властям ранее ранее.Орбан подчеркнул, что венгерское правительство не поддерживает миграцию в такой форме и не хочет давать деньги ни мигрантам, ни Украине, пока не увидит четкого обоснования этих предложений.В то же время Будапешт, по словам политика, готов обсудить с Киевом условия, при которых венгерские власти дадут добро на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на закупку оружия для украинской армии. Ранее глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать сделку, пока Киев не даст письменных гарантий касательно банка ОТР. Руководство российской "дочки" кредитного учреждения находилось под санкциями как "международные спонсоры войны", однако впоследствии Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины исключило ОТР из списка."Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку", — добавил Орбан.Политик также отметил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая, в отличие от подхода ЕС, включает в себя сохранение диалога с Россией."У вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать все, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, мы ей гордимся", — заявил венгерский премьер.Ранее еще один европейский политик — новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поставлять Киеву оружие. Он выступил за прекращение боевых действий на Украине и за переговоры, но между Россией и США, поскольку украинский президент Владимир Зеленский, по его словам, выдвигает нереалистичные условия для достижения мира.
https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html
https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html
https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905329139.html
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, Еврокомиссия
Орбан пригрозил заблокировать выделение новых средств ЕС на помощь Украине
Венгрия будет блокировать выделение дополнительных средств Украине из бюджета ЕС
БРЮССЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета Евросоюза, пока вместо внятного обоснования будут звучать лишь призывы "дать больше денег", заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
"В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть, просто "давайте дадим больше денег". Так не пойдет. Пока что мы это отвергаем", — сказал политик журналистам перед началом саммита ЕС.
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, укрепления обороноспособности союза, а также на реализацию программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные украинским властям ранее ранее.
Орбан подчеркнул, что венгерское правительство не поддерживает миграцию в такой форме и не хочет давать деньги ни мигрантам, ни Украине, пока не увидит четкого обоснования этих предложений.
В то же время Будапешт
, по словам политика, готов обсудить с Киевом
условия, при которых венгерские власти дадут добро на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на закупку оружия для украинской армии. Ранее глава МИД Петер Сийярто
заявил, что Венгрия будет блокировать сделку, пока Киев не даст письменных гарантий касательно банка ОТР. Руководство российской "дочки" кредитного учреждения находилось под санкциями как "международные спонсоры войны", однако впоследствии Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины исключило ОТР из списка.
Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС
"Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку", — добавил Орбан.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создан в марте 2021 года. В него заложено порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Киеву.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Политик также отметил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая, в отличие от подхода ЕС, включает в себя сохранение диалога с Россией
.
«
"У вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать все, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, мы ей гордимся", — заявил венгерский премьер.
Ранее еще один европейский политик — новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо
заявил, что Братислава
не будет поставлять Киеву оружие. Он выступил за прекращение боевых действий на Украине и за переговоры, но между Россией и США
, поскольку украинский президент Владимир Зеленский
, по его словам, выдвигает нереалистичные условия для достижения мира.
Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь