https://ria.ru/20231026/vengriya-1905306932.html

Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку

Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку - РИА Новости, 26.10.2023

Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку

Парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня, заявила депутат от оппозиционной партии... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:04

2023-10-26T10:04

2023-10-26T10:04

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БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня, заявила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи. "На этой неделе голосования о присоединении Швеции в НАТО тоже не будет", - написала Вадаи в соцсети Facebook*. Ранее она предположила, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия", имеющий большинство в национальном собрании, согласится включить этот вопрос в повестку дня после того, как предложение одобрить заявку получил турецкий парламент. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231025/nato-1905183407.html

https://ria.ru/20231024/nato-1904934704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, швеция, финляндия, ласло кевер, петер сийярто, золтан ковач, нато, демократическая коалиция