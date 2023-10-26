https://ria.ru/20231026/vengriya-1905306932.html
Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку
Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку - РИА Новости, 26.10.2023
Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку
Парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня, заявила депутат от оппозиционной партии... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:04
2023-10-26T10:04
2023-10-26T10:04
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БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня, заявила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи. "На этой неделе голосования о присоединении Швеции в НАТО тоже не будет", - написала Вадаи в соцсети Facebook*. Ранее она предположила, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия", имеющий большинство в национальном собрании, согласится включить этот вопрос в повестку дня после того, как предложение одобрить заявку получил турецкий парламент. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231025/nato-1905183407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, швеция, финляндия, ласло кевер, петер сийярто, золтан ковач, нато, демократическая коалиция
В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, Ласло Кевер, Петер Сийярто, Золтан Ковач, НАТО, Демократическая коалиция
Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку
Депутат: парламент Венгрии на этой неделе не рассмотрит включение Швеции в НАТО
БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Парламент Венгрии снова не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня, заявила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи.
"На этой неделе голосования о присоединении Швеции в НАТО тоже не будет", - написала Вадаи в соцсети Facebook*.
В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО
Ранее она предположила, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия", имеющий большинство в национальном собрании, согласится включить этот вопрос в повестку дня после того, как предложение одобрить заявку получил турецкий парламент.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто
опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом
заявки Стокгольма
в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер
выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики.
Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии
в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине
в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе