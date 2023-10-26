https://ria.ru/20231026/ukraina-1905334639.html

Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить

Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить - РИА Новости, 26.10.2023

Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:52

2023-10-26T11:52

2023-10-26T12:59

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петер сийярто

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС."Наша позиция по Украине примерно такая же, как у Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза. Хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто."Но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900961317.html

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Кирилл Волков

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