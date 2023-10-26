https://ria.ru/20231026/ukraina-1905334639.html
Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить
Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить - РИА Новости, 26.10.2023
Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:52
2023-10-26T11:52
2023-10-26T12:59
специальная военная операция на украине
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александр лукашенко
венгрия
белоруссия
петер сийярто
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС."Наша позиция по Украине примерно такая же, как у Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза. Хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто."Но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900961317.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить
Лукашенко: на ЕС давят из-за океана, чтобы конфликт на Украине не заканчивался