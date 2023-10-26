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Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 26.10.2023 (обновлено: 12:59 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905334639.html
Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить
Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить - РИА Новости, 26.10.2023
Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:52
2023-10-26T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
александр лукашенко
венгрия
белоруссия
петер сийярто
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС."Наша позиция по Украине примерно такая же, как у Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза. Хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто."Но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900961317.html
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в мире, украина, евросоюз, александр лукашенко, венгрия, белоруссия, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Александр Лукашенко, Венгрия, Белоруссия, Петер Сийярто, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко: если бы ЕС хотел, конфликт на Украине можно было бы завершить

Лукашенко: на ЕС давят из-за океана, чтобы конфликт на Украине не заканчивался

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС.
"Наша позиция по Украине примерно такая же, как у Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза. Хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
"Но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло", - отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего
6 октября, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВенгрияБелоруссияПетер СийяртоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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