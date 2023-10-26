https://ria.ru/20231026/ukraina-1905312775.html

Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ

Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023

Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ

Медицинские бригады ВСУ на фоне провалившегося контрнаступления жалуются на плохое оборудование и дешевые некачественные материалы, пишет Financial Times. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:25

2023-10-26T10:25

2023-10-26T10:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Медицинские бригады ВСУ на фоне провалившегося контрнаступления жалуются на плохое оборудование и дешевые некачественные материалы, пишет Financial Times. "Более десятка военных медиков, опрошенных после начала украинского контрнаступления <...> , выразили разочарование тем, что неисправное медицинское оборудование и нехватка медицинской подготовки стоят солдатам жизней", — говорится в материале. По словам собеседников издания, им все чаще приходится работать с медицинскими материалами низкого качества. В частности, они указывали на попавшие в аптечки ВСУ дешевые жгуты, которые легко ломаются при перекручивании. "Это не то, на чем нужно экономить", — заявила медсестра Ребекка Мациоровски, которая приехала из США и примкнула к ВСУ.Она подчеркнула, что из-за плохого жгута солдат может умереть от потери крови за три минуты. По данным российских властей на начало октября, с начала июня, когда ВСУ предприняли попытку контрнаступления, Киев потерял более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905296366.html

https://ria.ru/20231025/obuchenie-1905243755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сша, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины