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Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
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10:25 26.10.2023 (обновлено: 10:49 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905312775.html
Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ
Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ
Медицинские бригады ВСУ на фоне провалившегося контрнаступления жалуются на плохое оборудование и дешевые некачественные материалы, пишет Financial Times. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:25
2023-10-26T10:49
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Медицинские бригады ВСУ на фоне провалившегося контрнаступления жалуются на плохое оборудование и дешевые некачественные материалы, пишет Financial Times. "Более десятка военных медиков, опрошенных после начала украинского контрнаступления &lt;...&gt; , выразили разочарование тем, что неисправное медицинское оборудование и нехватка медицинской подготовки стоят солдатам жизней", — говорится в материале. По словам собеседников издания, им все чаще приходится работать с медицинскими материалами низкого качества. В частности, они указывали на попавшие в аптечки ВСУ дешевые жгуты, которые легко ломаются при перекручивании. "Это не то, на чем нужно экономить", — заявила медсестра Ребекка Мациоровски, которая приехала из США и примкнула к ВСУ.Она подчеркнула, что из-за плохого жгута солдат может умереть от потери крови за три минуты. По данным российских властей на начало октября, с начала июня, когда ВСУ предприняли попытку контрнаступления, Киев потерял более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905296366.html
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в мире, киев, сша, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, США, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Медики ВСУ пожаловались на дешевые материалы, пишут СМИ

FT: медики ВСУ пожаловались на материалы, из-за которых гибнут сослуживцы

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Медицинские бригады ВСУ на фоне провалившегося контрнаступления жалуются на плохое оборудование и дешевые некачественные материалы, пишет Financial Times.
"Более десятка военных медиков, опрошенных после начала украинского контрнаступления <...> , выразили разочарование тем, что неисправное медицинское оборудование и нехватка медицинской подготовки стоят солдатам жизней", — говорится в материале.
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По словам собеседников издания, им все чаще приходится работать с медицинскими материалами низкого качества. В частности, они указывали на попавшие в аптечки ВСУ дешевые жгуты, которые легко ломаются при перекручивании.
"Это не то, на чем нужно экономить", — заявила медсестра Ребекка Мациоровски, которая приехала из США и примкнула к ВСУ.
Она подчеркнула, что из-за плохого жгута солдат может умереть от потери крови за три минуты.
По данным российских властей на начало октября, с начала июня, когда ВСУ предприняли попытку контрнаступления, Киев потерял более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
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