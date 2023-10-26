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Премьер Малайзии заявил, что ему угрожали некоторые члены Европарламента - РИА Новости, 26.10.2023
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01:09 26.10.2023 (обновлено: 05:21 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ugrozy-1905275223.html
Премьер Малайзии заявил, что ему угрожали некоторые члены Европарламента
Премьер Малайзии заявил, что ему угрожали некоторые члены Европарламента - РИА Новости, 26.10.2023
Премьер Малайзии заявил, что ему угрожали некоторые члены Европарламента
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что некоторые европейские парламентарии угрожали ему после того, как он выступил в защиту прав палестинцев. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T01:09
2023-10-26T05:21
владимир путин
хамас
европарламент
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
малайзия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что некоторые европейские парламентарии угрожали ему после того, как он выступил в защиту прав палестинцев.По данным малайзийской газеты Malay Mail, премьер не этих парламентариев и их национальную принадлежность, однако подчеркнул, что "не даст себя запугать". "Теми, кто произносил угрозы, были некоторые члены Европарламента", - сказал Ибрагим, добавив, что сделает полноценное заявление по этому вопросу позднее. Ранее королевская полиция Малайзии заявила, что безопасность премьер-министра Ибрагима будет усилена после того, как он раскрыл информацию о многочисленных угрозах, которые получил со стороны Запада в связи с его откровенной защитой интересов народа Палестины. Премьер рассказал об угрозах и нападках во вторник вечером на стадионе "Аксиата" в Куала-Лумпуре, где прошла масштабная акция в поддержку народа Палестины.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/izrail-1905250647.html
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владимир путин, хамас, европарламент, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, малайзия, в мире
Владимир Путин, ХАМАС, Европарламент, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Малайзия, В мире
Премьер Малайзии заявил, что ему угрожали некоторые члены Европарламента

Премьер Малайзии заявил об угрозах от членов Европарламента из-за поддержки Газы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что некоторые европейские парламентарии угрожали ему после того, как он выступил в защиту прав палестинцев.
По данным малайзийской газеты Malay Mail, премьер не этих парламентариев и их национальную принадлежность, однако подчеркнул, что "не даст себя запугать".
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"Теми, кто произносил угрозы, были некоторые члены Европарламента", - сказал Ибрагим, добавив, что сделает полноценное заявление по этому вопросу позднее.
Ранее королевская полиция Малайзии заявила, что безопасность премьер-министра Ибрагима будет усилена после того, как он раскрыл информацию о многочисленных угрозах, которые получил со стороны Запада в связи с его откровенной защитой интересов народа Палестины. Премьер рассказал об угрозах и нападках во вторник вечером на стадионе "Аксиата" в Куала-Лумпуре, где прошла масштабная акция в поддержку народа Палестины.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Владимир ПутинХАМАСЕвропарламентООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаМалайзияВ мире
 
 
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