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Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада - РИА Новости, 26.10.2023
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20:45 26.10.2023 (обновлено: 22:11 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/uchenye-1905513512.html
Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада
Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада - РИА Новости, 26.10.2023
Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада
Российские ученые продолжают работать во многих странах, даже в странах коллективного Запада, с которым Россия "воюет", начали осваивать и новые направления -... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:45
2023-10-26T22:11
наука
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские ученые продолжают работать во многих странах, даже в странах коллективного Запада, с которым Россия "воюет", начали осваивать и новые направления - Азия и Восток, этими возможностями надо пользоваться в интересах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Несмотря на все то, что происходит сейчас в мире, наши ученые продолжают работать во многих странах - даже того самого коллективного Запада, с которым мы воюем. Используя новые возможности, многие наши ученые стали работать на новых направлениях - в азиатских странах, Восток. Открываются новые возможности и, конечно же, этим надо пользоваться, надо этим пользоваться в наших интересах, в наших национальных интересах", - сказал Песков на церемонии вручения всероссийской премии "За верность науке" в четверг. Представитель Кремля вручил премии в номинации "Наука - миру". "Наука во всех странах всегда тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, быть суверенной и жить в своей стране, прославлять свою страну, укреплять безопасность своей страны, развивать ее. Но, с другой стороны, чтобы быть открытой, транспарентной, чтобы использовать достижения коллег из других стран мира, чтобы заимствовать все лучшее, что изобретается там", - отметил Песков.
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наука, россия, дмитрий песков
Наука, Россия, Дмитрий Песков
Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада

Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские ученые продолжают работать во многих странах, даже в странах коллективного Запада, с которым Россия "воюет", начали осваивать и новые направления - Азия и Восток, этими возможностями надо пользоваться в интересах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Несмотря на все то, что происходит сейчас в мире, наши ученые продолжают работать во многих странах - даже того самого коллективного Запада, с которым мы воюем. Используя новые возможности, многие наши ученые стали работать на новых направлениях - в азиатских странах, Восток. Открываются новые возможности и, конечно же, этим надо пользоваться, надо этим пользоваться в наших интересах, в наших национальных интересах", - сказал Песков на церемонии вручения всероссийской премии "За верность науке" в четверг.
Представитель Кремля вручил премии в номинации "Наука - миру".
"Наука во всех странах всегда тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, быть суверенной и жить в своей стране, прославлять свою страну, укреплять безопасность своей страны, развивать ее. Но, с другой стороны, чтобы быть открытой, транспарентной, чтобы использовать достижения коллег из других стран мира, чтобы заимствовать все лучшее, что изобретается там", - отметил Песков.
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