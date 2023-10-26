https://ria.ru/20231026/uchenye-1905513512.html

Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада

Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада - РИА Новости, 26.10.2023

Песков: российские ученые продолжают работать в странах Запада

Российские ученые продолжают работать во многих странах, даже в странах коллективного Запада, с которым Россия "воюет", начали осваивать и новые направления -... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:45

2023-10-26T20:45

2023-10-26T22:11

наука

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские ученые продолжают работать во многих странах, даже в странах коллективного Запада, с которым Россия "воюет", начали осваивать и новые направления - Азия и Восток, этими возможностями надо пользоваться в интересах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Несмотря на все то, что происходит сейчас в мире, наши ученые продолжают работать во многих странах - даже того самого коллективного Запада, с которым мы воюем. Используя новые возможности, многие наши ученые стали работать на новых направлениях - в азиатских странах, Восток. Открываются новые возможности и, конечно же, этим надо пользоваться, надо этим пользоваться в наших интересах, в наших национальных интересах", - сказал Песков на церемонии вручения всероссийской премии "За верность науке" в четверг. Представитель Кремля вручил премии в номинации "Наука - миру". "Наука во всех странах всегда тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, быть суверенной и жить в своей стране, прославлять свою страну, укреплять безопасность своей страны, развивать ее. Но, с другой стороны, чтобы быть открытой, транспарентной, чтобы использовать достижения коллег из других стран мира, чтобы заимствовать все лучшее, что изобретается там", - отметил Песков.

https://ria.ru/20231004/iskusstvo-1899988357.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

наука, россия, дмитрий песков