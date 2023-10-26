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В Приднестровье обеспокоены числом совместных учений Молдавии и НАТО - РИА Новости, 26.10.2023
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18:32 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905469918.html
В Приднестровье обеспокоены числом совместных учений Молдавии и НАТО
В Приднестровье обеспокоены числом совместных учений Молдавии и НАТО - РИА Новости, 26.10.2023
В Приднестровье обеспокоены числом совместных учений Молдавии и НАТО
Молдавская сторона провела в этом году более семнадцати военных учений со странами НАТО, это тревожит Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:32
2023-10-26T18:32
в мире
молдавия
кишинев
бендеры
олег беляков
майя санду
нато
объединенная контрольная комиссия (окк)
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ТИРАСПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Молдавская сторона провела в этом году более семнадцати военных учений со странами НАТО, это тревожит Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. "Тревожит само количество, что только в этом году более семнадцати военных учений провела молдавская сторона с участниками стран НАТО. Согласитесь, семнадцать учений, которые идут по неделе или по две, получается, что целый год молдавская сторона находится в процессе боевой подготовки. Возникает закономерный вопрос, а с кем они собираются воевать?" - спросил Беляков. Он также отметил, что представители Молдавии проинформировали об очередных военных учениях, которые проходят на полигоне у населенного пункта Бульбоака вблизи зоны безопасности с применением артиллерии и пулеметов. По его словам, звуки выстрелов и взрывов слышат жители Приднестровья, живущие в городе Бендеры и населенных пунктах Григориопольского района. "Это по-прежнему вызывает большую тревогу. Уже неоднократно говорили, что такое количество учений в такой короткий период не может не настораживать… Молдавская сторона милитаризируется, получает вооружение, идут постоянные тренировки и, что самое главное, не дают спокойно людям жить непосредственно возле зоны безопасности", - отметил Беляков. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231024/moldaviya-1904990292.html
https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html
молдавия
кишинев
бендеры
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Наталья Макарова
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в мире, молдавия, кишинев, бендеры, олег беляков, майя санду, нато, объединенная контрольная комиссия (окк)
В мире, Молдавия, Кишинев, Бендеры, Олег Беляков, Майя Санду, НАТО, Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
В Приднестровье обеспокоены числом совместных учений Молдавии и НАТО

Сопредседатель ОКК от ПМР: Молдавия и НАТО провели в этом году более 17 учений

© Фото : Finnish Defence ForcesВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Finnish Defence Forces
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Молдавская сторона провела в этом году более семнадцати военных учений со странами НАТО, это тревожит Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
«
"Тревожит само количество, что только в этом году более семнадцати военных учений провела молдавская сторона с участниками стран НАТО. Согласитесь, семнадцать учений, которые идут по неделе или по две, получается, что целый год молдавская сторона находится в процессе боевой подготовки. Возникает закономерный вопрос, а с кем они собираются воевать?" - спросил Беляков.
Он также отметил, что представители Молдавии проинформировали об очередных военных учениях, которые проходят на полигоне у населенного пункта Бульбоака вблизи зоны безопасности с применением артиллерии и пулеметов. По его словам, звуки выстрелов и взрывов слышат жители Приднестровья, живущие в городе Бендеры и населенных пунктах Григориопольского района.
«
"Это по-прежнему вызывает большую тревогу. Уже неоднократно говорили, что такое количество учений в такой короткий период не может не настораживать… Молдавская сторона милитаризируется, получает вооружение, идут постоянные тренировки и, что самое главное, не дают спокойно людям жить непосредственно возле зоны безопасности", - отметил Беляков.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям
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Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях
21 октября, 05:10
 
В миреМолдавияКишиневБендерыОлег БеляковМайя СандуНАТООбъединенная контрольная комиссия (ОКК)
 
 
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