В Приднестровье обеспокоены числом совместных учений Молдавии и НАТО
Сопредседатель ОКК от ПМР: Молдавия и НАТО провели в этом году более 17 учений
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Молдавская сторона провела в этом году более семнадцати военных учений со странами НАТО, это тревожит Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
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"Тревожит само количество, что только в этом году более семнадцати военных учений провела молдавская сторона с участниками стран НАТО. Согласитесь, семнадцать учений, которые идут по неделе или по две, получается, что целый год молдавская сторона находится в процессе боевой подготовки. Возникает закономерный вопрос, а с кем они собираются воевать?" - спросил Беляков.
Он также отметил, что представители Молдавии проинформировали об очередных военных учениях, которые проходят на полигоне у населенного пункта Бульбоака вблизи зоны безопасности с применением артиллерии и пулеметов. По его словам, звуки выстрелов и взрывов слышат жители Приднестровья, живущие в городе Бендеры и населенных пунктах Григориопольского района.
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"Это по-прежнему вызывает большую тревогу. Уже неоднократно говорили, что такое количество учений в такой короткий период не может не настораживать… Молдавская сторона милитаризируется, получает вооружение, идут постоянные тренировки и, что самое главное, не дают спокойно людям жить непосредственно возле зоны безопасности", - отметил Беляков.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.