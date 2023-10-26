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Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи - РИА Новости, 26.10.2023
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16:17 26.10.2023
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Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи
Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи - РИА Новости, 26.10.2023
Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи
Учения США, Японии и Кореи не способствуют налаживанию переговорного процесса для урегулирования проблем Корейского полуострова, заявила официальный... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:17
2023-10-26T16:17
в мире
сша
япония
корейский полуостров
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Учения США, Японии и Кореи не способствуют налаживанию переговорного процесса для урегулирования проблем Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Мы пристально следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, США, Республика Корея и Япония продолжают наращивать там свою военную активность, провоцируя эскалацию… Обратили внимание на состоявшиеся 22 октября беспрецедентные трехсторонние военно-воздушные учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика. Подобная демонстрация силового потенциала не способствует налаживанию переговорного процесса в целях политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова", - сказала она на брифинге.
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в мире, сша, япония, корейский полуостров, мария захарова
В мире, США, Япония, Корейский полуостров, Мария Захарова
Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи

Захарова: учения с участием США не решат вопрос на Корейском полуострове

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Учения США, Японии и Кореи не способствуют налаживанию переговорного процесса для урегулирования проблем Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Мы пристально следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, США, Республика Корея и Япония продолжают наращивать там свою военную активность, провоцируя эскалацию… Обратили внимание на состоявшиеся 22 октября беспрецедентные трехсторонние военно-воздушные учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика. Подобная демонстрация силового потенциала не способствует налаживанию переговорного процесса в целях политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова", - сказала она на брифинге.
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В миреСШАЯпонияКорейский полуостровМария Захарова
 
 
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