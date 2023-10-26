https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905428470.html

Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи

Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи - РИА Новости, 26.10.2023

Захарова прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи

Учения США, Японии и Кореи не способствуют налаживанию переговорного процесса для урегулирования проблем Корейского полуострова, заявила официальный... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:17

2023-10-26T16:17

2023-10-26T16:17

в мире

сша

япония

корейский полуостров

мария захарова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Учения США, Японии и Кореи не способствуют налаживанию переговорного процесса для урегулирования проблем Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Мы пристально следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, США, Республика Корея и Япония продолжают наращивать там свою военную активность, провоцируя эскалацию… Обратили внимание на состоявшиеся 22 октября беспрецедентные трехсторонние военно-воздушные учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика. Подобная демонстрация силового потенциала не способствует налаживанию переговорного процесса в целях политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова", - сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20230626/kndr-1880384240.html

сша

япония

корейский полуостров

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в мире, сша, япония, корейский полуостров, мария захарова