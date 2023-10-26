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Польша начинает военные учения возле границы с Белоруссией и Россией
Польша начинает военные учения возле границы с Белоруссией и Россией - РИА Новости, 26.10.2023
Польша начинает военные учения возле границы с Белоруссией и Россией
Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:14
2023-10-26T00:14
2023-10-26T02:37
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ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши."На рубеже октября-ноября пройдут тактические учения войск под названием "ЗУБР-23", - говорится в сообщении. Военные предупредили, что в связи с учениями будет наблюдаться усиленное передвижение войск и военной техники на автодорогах, в городах и лесах на территориях Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств. Учения начнутся в четверг, их активная фаза продлится до воскресенья. "Маневры призваны не только повысить уровень безопасности вдоль восточной границы Польши, но и подготовить войска к действиям в экстремальных условиях", - отметили военные. Генеральное командование просит не публиковать в социальных сетях информацию и фотографии, иллюстрирующие передвижение войск. Ранее польские военные провели масштабное укрепление границ республики с Белоруссией и Россией. На дорогах, ведущих к границе, расставлены металлические и железобетонные укрепления, на границе с Белоруссией построен пятиметровый забор и смонтирована электронная система слежения, на границе с Россией также создано электронное заграждение. Также Польша размещает на границе с Россией и Белоруссией новые воинские части, оснащая их самыми современными образцами вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20231023/voennye-1904660121.html
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польша, белоруссия, россия
Польша, Белоруссия, Россия
Польша начинает военные учения возле границы с Белоруссией и Россией
Польша объявила о начале военных учений возле границы с Белоруссией и Россией
ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши.
«
"На рубеже октября-ноября пройдут тактические учения войск под названием "ЗУБР-23", - говорится в сообщении.
Военные предупредили, что в связи с учениями будет наблюдаться усиленное передвижение войск и военной техники на автодорогах, в городах и лесах на территориях Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.
Учения начнутся в четверг, их активная фаза продлится до воскресенья.
"Маневры призваны не только повысить уровень безопасности вдоль восточной границы Польши, но и подготовить войска к действиям в экстремальных условиях", - отметили военные.
Генеральное командование просит не публиковать в социальных сетях информацию и фотографии, иллюстрирующие передвижение войск.
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Ранее польские военные провели масштабное укрепление границ республики с Белоруссией и Россией. На дорогах, ведущих к границе, расставлены металлические и железобетонные укрепления, на границе с Белоруссией построен пятиметровый забор и смонтирована электронная система слежения, на границе с Россией также создано электронное заграждение.
Также Польша размещает на границе с Россией и Белоруссией новые воинские части, оснащая их самыми современными образцами вооружения и военной техники.
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