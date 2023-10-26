https://ria.ru/20231026/ubiystvo-1905426103.html

Омич убил пенсионера, чтобы украсть хранившиеся в стеклянных банках деньги

Омич убил пенсионера, чтобы украсть хранившиеся в стеклянных банках деньги - РИА Новости, 26.10.2023

Омич убил пенсионера, чтобы украсть хранившиеся в стеклянных банках деньги

Жителя Большереченского района Омской области приговорен к 14 годам колонии за убийство пенсионера, хранившего свои сбережения в стеклянных банках, рассказали в РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:07

2023-10-26T16:07

2023-10-26T16:07

происшествия

большереченский район

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Жителя Большереченского района Омской области приговорен к 14 годам колонии за убийство пенсионера, хранившего свои сбережения в стеклянных банках, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Следователи выяснили, что в ноябре 2022 года в селе Почекуево 60-летний местный житель, зная, что у одинокого 74-летнего пенсионера могут быть накоплены деньги, проник к нему через окно, жестоко избил поленом по голове и телу. От травм мужчина скончался. "После чего он похитил из дома 12 тысяч рублей, а из кладовой - спрятанные в стеклянных банках денежные купюры и монеты, всего на общую сумму более 430 тысяч рублей. С места преступления подсудимый скрылся. Тело погибшего через несколько дней обнаружили электрики. Благодаря совместным грамотным действиям следователей и сотрудников полиции злоумышленник был задержан", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК, мужчина принес похищенные у пенсионера деньги домой. От них был запах затхлости, и он попросил свою сожительницу их погладить. Та поняла, что деньги принадлежат убитому пенсионеру, и сообщила о случившемся в полицию. "Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20231026/maska-1905399820.html

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903791095.html

большереченский район

россия

омская область

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происшествия, большереченский район, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)